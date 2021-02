Messina, vaccini anti-covid per gli over 80: al Papardo 2.800 prenotazioni

Continuano le somministrazioni dei vaccini anti-covid per la popolazione over 80 di Messina. Da oggi, lunedì 23 febbraio, è attivo anche l’Ospedale Papardo. Sono oltre 2.800 le prenotazioni fino al 24 aprile presso il nosocomio di contrada Papardo.

È partita lo scorso 20 febbraio 2021 la campagna vaccinale contro il coronavirus in tutta la Sicilia. Coinvolte quattro strutture di Messina: il Policlinico universitario “G. Martino”; l’IRCCS Neurolesi, l’Ospedale Piemonte e, appunto, l’Ospedale Papardo. In provincia, i vaccini saranno somministrati negli ospedali di Milazzo; Barcellona Pozzo di Gotto; Lipari; Patti; Sant’Agata di Militello; Mistretta e Taormina. In allestimento, inoltre, l’hub provinciale alla Fiera di Messina, che conterrà 48 box.

In questa fase della campagna vaccinale anti-covid, si ricorda, verranno vaccinate le persone dagli 80 anni in su (fino a tutta la classe 1941) che si saranno prenotate attraverso i contatti messi a disposizione dalla Regione Siciliana, vale a dire il numero verde 800 00 99 66 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00) e il portale Sicilia Coronavirus.

I dati forniti lo scorso 19 febbraio dall’Assessorato alla Salute della Regione, indicavano un totale di 129.940 persone prenotate per il vaccino contro il coronavirus. La stima, in Sicilia, è quella di riuscire a somministrare fino a 5mila dosi al giorno per la popolazione over 80.

(6)