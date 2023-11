Concorso Comune di Messina: sei esclusi per aver “barato” durante le prove da remoto

«Il candidato viene escluso per presenza di altra persona nella stanza (sotto scrivania)»: questo quanto contenuto in uno dei sei provvedimenti di esclusione dal Concorso al Comune di Messina inoltrato a Palazzo Zanca dalla società che si è occupata delle prove da remoto.

Boom di domande per il Concorso al Comune di Messina bandito a gennaio 2023. Per far fronte alle oltre 20mila richieste di partecipazione, Palazzo Zanca ha indetto le prove preselettive e poi gli scritti, che si sono svolti nei mesi scorsi e di cui si è occupata la Società Selexi S.r.l., specializzata in selezione del personale e procedure concorsuali pubbliche, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali da remoto.

E mentre l’iter per le 341 assunzioni al Comune di Messina procede con le prove orali, sull’AlboPop di Palazzo Zanca approdano le determine di esclusione dal concorso pubblico dovute a irregolarità da parte dei candidati nel corso dello svolgimento delle prove da remoto. Si tratta, attualmente, di sei provvedimenti di esclusione che riguardano tre candidati per il profilo di istruttore amministrativo e tre candidati per i posti di lavoro di funzionario nell’area di vigilanza.

Concorso Comune di Messina: sei esclusi, ecco perché

Osservando le registrazioni delle prove, la Società Selexi S.r.l. ha individuato diversi comportamenti scorretti, in contrasto con le modalità di svolgimento indicate sul sito del Comune di Messina. Alcuni candidati sono stati esclusi per la presenza di un’altra persona nella stanza in cui si stava svolgendo il test, in un caso nascosta sotto la scrivania. Un altro perché aveva la funziona “duplica schermo” attiva sul proprio MacBook.

Per un altro ancora il “verdetto” è questo: «Esclusa. All’inizio del test non c’erano dubbi sullo svolgimento dello stesso; quando il proctor le dice di mostrare le orecchie perché leggeva solo la domanda a voce alta e attendeva molti minuti prima di digitare, inizia a tossire ininterrottamente e a guardare a lato. Non mostra le orecchie e usa la scusa di dover andare a bere. Si alza dalla postazione senza chiedere il permesso e torna, controlla l’inquadratura dello smartphone e solo successivamente fa vedere le orecchie». Infine, un’ultimo motivo di esclusione dal Concorso al Comune di Messina è stata il mantenimento durante la prova della connessione alla TV [LG].

