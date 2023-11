Concorso Comune di Messina: gli ammessi e le date della prova orale per Istruttore contabile

Online l’elenco degli ammessi e le date della prova orale per il profilo di istruttore contabile nell’ambito del Concorso al Comune di Messina. Sono 22 i candidati ad aver passato lo scritto, per un totale di 7 posti di lavoro disponibili. Vediamo tutti i dettagli.

Prosegue l’iter per l’assunzione di 341 persone al Comune di Messina. Oltre 20mila i candidati che poi si sono sottoposti alle prove preselettive. Ora, ultimata la fase degli scritti, si è nel pieno delle prove orali. I profili richiesti nell’ambito della procedura concorsuale, ricordiamo, sono quelli di: funzionario amministrativo, funzionario contabile, funzionario dell’area di vigilanza, avvocato, funzionario legale, istruttore amministrativo, istruttore contabile e istruttore tecnico.

Per quel che riguarda il profilo di istruttore contabile, sono stati 22 i candidati a superare gli scritti. L’elenco degli ammessi è stato pubblicato sul sito del Comune di Messina nei giorni scorsi, così come le date per lo svolgimento della prova orale. In particolare, la prova orale si svolgerà nelle giornate del 17 e del 18 novembre, presso la sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca. Si suggerisce, in ogni caso, di monitorare la casella e-mail per eventuali variazioni. Il calendario completo con gli orari della prova orale per istruttore amministrativo è disponibile a questo link. Sempre nell’ambito del Concorso al Comune di Messina, nei giorni scorsi si è svolta la prova orale per il profilo di avvocato.

Maggiori informazioni sulla procedura di Concorso al Comune di Messina, dagli elenchi degli ammessi, alle singole prove, sono disponibili nella sezione dedicata “Concorsi” sul sito istituzionale di Palazzo Zanca.

