Messina, firma il contratto la nuova consigliera di fiducia: chi è Maria Stella Ciarletta e cosa farà

A Messina approda la nuova consigliera di fiducia del Comune, Maria Stella Ciarletta. L’avvocatessa ed esperta in diritto antidiscriminatorio ha infatti firmato questa mattina il contratto a Palazzo Zanca. Chi è e in cosa consiste il suo incarico al Comune.

Si è tenuto nella Sala Falcone e Borsellino l’incontro tra la nuova consigliera di fiducia del Comune di Messina e alcuni esponenti della Giunta Comunale in occasione della firma del contratto. Presenti, oltre naturalmente alla firmataria, il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio, l’assessore alle Pari opportunità, Liana Cannata, e la presidente del CUG Laura Strano.

L’incarico di consigliere o consigliera di fiducia è previsto per il settore pubblico dalla Commissione Europea e a Palazzo Zanca è istituito dal Codice di Condotta del Comune. Il suo compito è quello di offrire supporto ai dipendenti e alle dipendenti comunali in caso di molestie e creare un clima lavorativo protetto in cui siano rispettati pari diritti e opportunità. Per l’incarico è previsto un compenso forfettario annuale omnicomprensivo di 5mila euro lordi, comprensivo di IVA e delle spese necessarie per raggiungere le sedi dell’Ente Comune di Messina.

Ciarletta è stata selezionata dopo aver superato una procedura comparativa di selezione pubblica indetta dal Comune di Messina sulla base della valutazione del curriculum. È laureata in Giurisprudenza all’Università di Messina e si è specializzata nel tempo nell’ambito del diritto antidiscriminatorio. Diversi gli incarichi ricoperti in quest’ambito, come quello di Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità presso il Comune di Gioia Tauro o di Consigliera Regionale di Parità della Calabria. Ha lavorato presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e presso UniMe. Ha all’attivo esperienze alla Regione Lazio, al Comune di Padova e presso l’ente di ricerca ISPRA.

