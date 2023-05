Il Comune di Messina ha una nuova “Consigliera di Fiducia”: chi è e di cosa si occupa

Al Comune di Messina arriva la “Consigliera di Fiducia”, una figura che si occuperà di offrire sostegno ai dipendenti che abbiano subito molestie o siano stati oggetto di comportamenti lesivi della propria dignità. Il ruolo spetterà alla dottoressa Maria Stella Ciarletta, laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocato.

La figura del consigliere (o della consigliera) di fiducia è prevista per il settore pubblico dalla Commissione Europea e a Messina è istituita dal Codice di Condotta del Comune. Il suo compito è quello di offrire supporto ai dipendenti e alle dipendenti comunali in caso di molestie e creare un clima lavorativo protetto in cui siano rispettati pari diritti e opportunità. Per l’incarico è previsto un compenso forfettario annuale omnicomprensivo di 5mila euro lordi, comprensivo di IVA e delle spese necessarie per raggiungere le sedi dell’Ente Comune di Messina.

La dottoressa Ciarletta è stata scelta a seguito della procedura di selezione avviata nei mesi scorsi, giusti verbali del 24 e del 31 marzo 2023. È laureata in Giurisprudenza all’Università di Messina e si è specializzata nel tempo nell’ambito delle politiche di genere e delle pari opportunità. Diversi gli incarichi ricoperti in quest’ambito, come quello di Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità presso il Comune di Gioia Tauro o di Consigliera Regionale di Parità della Calabria. È stata docente, per esempio, presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il suo curriculum è disponibile a questo link.

