Cocktail Day Messina: sold out al Marina del Nettuno per la seconda edizione dell’evento

Il “Cocktail Day” del Marina del Nettuno di Messina si è rivelato una serata memorabile come da aspettative. Diciassette Bartender provenienti da tutta Italia, (da Torino ad Ortigia), si sono esibiti mercoledì 10 settembre dietro il banco preparando i loro drink con un tema di fondo: “musica ed arte”.

È stata messa in atto una singolare staffetta che prevedeva il cambio ad intervalli di un’ora.

Cocktail Day Messina: i bartender partecipanti

Il Cocktail Day al Marina del Nettuno di Messina prevedeva anche delle degustazioni che, in un clima giovanile e particolarmente raffinato, sono andate avanti dalle 19 fino a tarda notte.

I bartender si sono alternati al bancone del padrone di casa, Christian Costantino, che è intervenuto all’ appuntamento in veste di barmanager e organizzatore dell’evento, ma soprattutto di cofounder dell’ associazione “Bartender Lab Academy”, presente al Marina con cocktail dedicati.

I bartender presenti:

da Torino, Giuliana Giancano con The House Of Suntory e Alessia Mittone con Paesano;

Milano: Umberto Oliva con Bitter Fusetti e Andrea Pomo con Santa Teresa;

Bologna: Peppe Doria con Martini; da La Spezia Marco Giovani con Diplomatico;

Roma: Martina Proietti con Three Cents,

da Catania Giovanni Torre con Aquamaris;

da Palermo Sartoria con Santa Spina;

a Messina Christian Costantino, Filippo Dodisi, Dario Minacori, Giuseppe Margareci, Valeria Gangemi, Alessandra Lollo.

I cocktail sono stati in buona compagnia con le prelibatezze dello chef del Marina Anoj Sandaruwan che assieme alla sua brigata di cucina ha preparato pietanze in versione street food come panini con pesce e carne con quattro tipi diversi di impasto.

L’evento più inclusivo dell’anno

I Bartender e le aziende hanno presentato le nuove tendenze della mixology. Inoltre, era presente un banco degustazione di prodotti tutti isolani con i liquori della distilleria F.lli Pistone, con amaro Maliquò e Ionico Gin.

La parte food ha accompagnato il Messina Cocktail Day in “stile” streetfood con punti dedicati lungo la banchina del porticciolo.

Presente, anche, “Il carretto” del maestro Giuseppe Arena, Due Coni Gambero Rosso, con il gelato artigianale.

Musica ed arte durante la serata hanno camminato a braccetto.

Insieme ai cocktail, erano presenti gli artisti di “Frequenze”, il format itinerante ideato da Piero Anna, che, nella stagione estiva, ha visto esibirsi in città, Dj’s e artisti, che, a ritmo di musica, hanno dato vita a delle opere che sono state esposte e premiate, tra un drink e l’altro.

La serata è stata presentata ed allietata dalla musica di Alfredo Reni, dj e speaker radiofonico in compagnia di Dj Marcello. L’ artista Glauco, invece, ha messo in scena il suo estro in una presentazione di live painting.

Il Marina Del Nettuno, con alla guida Clorinda Citarella, punto di riferimento in città per i cocktail e il bere miscelato, continua a sposare, diventandone location, quello che è l’evento del settore più inclusivo ed importante dell’anno in riva allo Stretto.

(5)