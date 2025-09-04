Cocktail Day Messina: al Marina del Nettuno torna l’evento fra drink, musica e arte

Al Marina del Del Nettuno di Messina sta per tornare il “Cocktail Day”. L’appuntamento è per il 10 settembre con la seconda edizione dell’evento dedicato al bere miscelato.

Una squadra di bartender d’eccezione per una serata che si presenta speciale. In occasione del “CocktailDay 2” saranno presenti ben 20 bartender provenienti dai posti più disparati d’ Italia: da Torino ad Ortigia. Prepareranno Cocktails tra Mare, Musica ed Arte.

I bartender partecipanti

Si prospetta essere una serata memorabile quella del 10 Settembre per chi si recherà al Marina Del Nettuno di Messina. Venti Bartender provenienti da tutta Italia prepareranno drink con un tema di fondo: “musica ed arte”. I partecipanti saranno impegnati in una staffetta in cui si daranno il cambio ogni ora. Sarà possibile degustare i loro cocktail dalle 19 fino a tarda notte.

I partecipanti al Cocktail Day di Messina si alterneranno al bancone del padrone di casa, Christian Costantino. Quest’ultimo interverrà all’appuntamento in veste di barmanager e organizzatore dell’evento, ma soprattutto di co-founder dell’associazione “Bartender Lab Academy”, presente al Marina con cocktail dedicati.

I bartender presenti:

da Torino, Giuliana Giancano con The House Of Suntory e Alessia Mittone con Paesano;

Milano: Umberto Oliva con Bitter Fusetti e Andrea Pomo con Santa Teresa;

Bologna: Peppe Doria con Martini;

La Spezia: Marco Giovani con Diplomatico.

E poi ancora:

da Roma Martina Proietti con Three Cents, da Catania Giovanni Torre con Aquamaris;

Palermo: Sartoria con Santa Spina;

Ragusa: Mattia Cilia con Tito’s Vodka;

Ortigia: Andrea Franzò con Insulae e il Boats con Più Cinque;

Taormina: con Volcano;

Messina: Christian Costantino, Filippo Dodisi, Dario Minacori, Giuseppe Margareci, Valeria Gangemi, Alessandra Lollo.

Cocktail Day Messina: non solo cocktail

Bartender e aziende presenteranno le nuove tendenze della mixology al Cocktail Day di Messina. Ci sarà un banco degustazione di prodotti tutti isolani con i liquori della distilleria F.lli Pistone, con amaro Maliquò e Ionico Gin.

Non mancherà la parte food che accompagnerà l’evento in “stile” streetfood con punti dedicati lungo la banchina del porticciolo. Presente, anche, “Il carretto” del maestro Giuseppe Arena, Due Coni Gambero Rosso, con il gelato artigianale.

Musica ed arte durante la serata cammineranno a braccetto. Insieme ai cocktail, saranno presenti gli artisti di “Frequenze”, il format itinerante ideato da Piero Anna, che, nella stagione estiva, ha visto esibirsi in città, Dj’s e artisti, che, a ritmo di musica, hanno dato vita a delle opere che saranno esposte e premiate, tra un drink e l’altro.

La serata verrà presentata ed allietata dalla musica di Alfredo Reni, dj e speaker radiofonico in compagnia di Dj Marcello. Glauco, invece, esibirà il suo estro in una presentazione di live painting.

Il Marina Del Nettuno, punto di riferimento in città per i cocktail e il bere miscelato, continua a sposare, diventandone location, quello che è l’evento del settore più inclusivo ed importante dell’anno in riva allo Stretto.

