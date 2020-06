Messina. Chiusura dello svincolo di Giostra, Laimo: «Creerà ancora più traffico»

La chiusura dello svincolo di Giostra, seppur in via sperimentale, ha fatto subito storcere il naso a molti, preoccupati di dover sopportare due settimane di caos viario per spostarsi tra la zona Nord e il centro di Messina. A dar voce alle lamentele di molti è il consigliere della V circoscrizione Franco Laimo che evidenzia soluzioni alternative, sebbene di non facile attuazione.

Ieri dopo una riunione del Comitato Operativo Viabilità il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha disposto la chiusura dello svincolo di Giostra, a partire da sabato 20 giugno e per le successive due settimane, in via sperimentale, con l’obiettivo di ridurre il traffico sulla A20. Ma, secondo il consigliere Laimo, questa soluzione rischia «peggiorare ancor di più il caos veicolare, soprattutto nella zona centro nord della città, andando inoltre ad appesantire maggiormente il carico veicolare sullo svincolo di Boccetta».

Nel dar voce alle proprie perplessità, il consigliere ricorda quanto avvenuto in città tutte le volte in cui è stato necessario chiudere la Galleria San Jachiddu (che dall’Annunziata porta a Giostra e poi verso il centro città), tra lunghe code e traffico totalmente congestionato nelle ore di punta. «Proviamo a immaginare – afferma Franco Laimo – il carico veicolare che si creerebbe lungo la circonvallazione, il Viale della Libertà, la stessa Via Garibaldi per giungere fino al Viale Boccetta per raggiungere il centro stesso della città».

«La chiusura dello svincolo di Giostra – sottolinea – in tutte le sue direzioni non finirà per risolvere le lunghe code sulla tangenziale, che continueranno a formarsi».

Pur ammettendo che «in questo momento non ci sono soluzioni facili», Laimo punta l’attenzione sulle rampe di collegamento diretto tra lo svincolo di Giostra e la galleria San jachiddu con l’Annunziata, ancora chiuse in attesa delle perizie. A questo proposito, il consigliere sottolinea come: «Bisognerebbe lavorare giorno e notte, h24 al fine di velocizzare i tempi per la conclusione stessa dei lavori che riguardano i viadotti».

(Foto di repertorio)

(112)