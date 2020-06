Messina. Da sabato 20 giugno chiuso lo svincolo di Giostra

Da sabato 20 giugno lo svincolo di Giostra sarà chiuso. La decisione è stata presa dal Comitato Viabilità della Prefettura con l’obiettivo di ridurre il traffico sulla A20 Messina Palermo. Sarà comunque garantita la possibilità di uscita ai mezzi provenienti dalla zona tirrenica.

Nel corso della riunione svoltasi ieri nella Sala di Protezione Civile della Prefettura, il Comitato Operativo per la Viabilità ha esaminato le problematiche relative al traffico sulla A20 e deciso in via sperimentale, di provare a chiudere lo svincolo di Giostra, in uscita, per chi proviene da Catania e per chi, invece, entra in autostrada dalla città in direzione Palermo. Tale “esperimento” dovrebbe durare un paio di settimane e lascerà comunque aperta la possibilità di uscire a Giostra per chi proviene dalla zona tirrenica.

Questa la spiegazione della Prefettura: «Atteso che tale situazione (il traffico congestionato, ndr), oltre a presentare eventuali profili di rischio in ordine al verificarsi di incidenti stradali, determina consistenti code di autoveicoli, si è ravvisata la necessità di chiudere il viadotto Giostra sia in uscita con riferimento ai mezzi provenienti da Catania sia in ingresso con riferimento ai mezzi provenienti dalla città e diretti verso Palermo. Nel contempo è stata garantita la possibilità ai veicoli provenienti da Palermo di poter uscire allo svincolo di Giostra».

Durante questo “esperimento viario” di due settimane, la Polizia Municipale si occuperà di monitorare la situazione e assicurare la fluidità della circolazione nei punti critici. Della tratta autostradale sarà rafforzata la presenza degli uomini della Polizia Stradale e del CAS, il quale si è impegnato a collocare, a breve, un apposito sistema di videosorveglianza.

Nel corso della riunione, inoltre, si è deciso di avviare le opere di manutenzione del verde lungo la rampa in uscita dello svincolo di Giardini Naxos richieste dal CAS. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, sarà inibito il traffico autostradale sulla predetta rampa dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del 24 e del 25 giugno.

