Chiusura del Centro NeMO Sud, il PD: «Inaccettabile immobilismo della Regione»

Gli esponenti del PD all’ARS chiedono, con un’interrogazione ufficiale a risposta scritta, quali siano «le ragioni dei ritardi e dell’inaccettabile immobilismo del Governo regionale a tutela della continuità assistenziale dei pazienti assistiti dal Centro NeMO Sud presso il Policlinico di Messina».

I fatti sono ormai noti, a seguito della rescissione della convenzione con il “G. Martino” di Messina da parte della Fondazione Aurora Onlus, il Centro clinico NeMO Sud rischia la chiusura a far data dal 30 giugno 2021. Tanti gli accorati appelli dei giorni scorsi da parte di cittadini, sindacati e politici, per scongiurare la chiusura della struttura, punto di riferimento tra Sicilia e Calabria per circa 5mila persone affette da malattie neuromuscolari.

Lo scorso maggio, il presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva annunciato una soluzione, una nuova casa per il Centro NeMO ma, ad oggi, ancora niente sembra essere cambiato. È partita allora una petizione su Change.org, per salvare la struttura e venerdì 25 giugno è previsto un sit-in alla Passeggiata a Mare. Oggi, il Partito Democratico ha depositato all’ARS un’interrogazione a risposta scritta per sapere cosa stia facendo la Regione per salvare il centro clinico.

Di seguito, gli esponenti PD all’ARS chiedono al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e all’assessore alla Salute, Ruggero Razza:

«quali sono le ragioni dei ritardi e dell’inaccettabile immobilismo del Governo regionale a tutela della continuità assistenziale dei pazienti assistiti dal Centro Nemo Sud presso il Policlinico di Messina, tenuto conto dell’imminenza della data del 30 giugno fissata per la cessazione dell’attività del Centro e della conseguente sospensione delle prestazioni a favore delle migliaia di pazienti, di cui una gran parte bambini affetti da malattie neuromuscolare;

se e quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere nell'immediato al fine di scongiurare la sospensione delle prestazioni sanitarie agli assistiti che rimarrebbero senza assistenza, configurando una grave interruzione di pubblico servizio di cui qualcuno deve assumersi la responsabilità;

se e quali misure siano state individuate a tutela dei livelli occupazionali delle 50 unità di personale medico e infermieristico specializzato che la chiusura del Centro Nemo Sud mette a serio rischio senza alcuna garanzia del Governo regionale per il loro impegno professionale».

L’interrogazione è firmata dai deputati Giuseppe Lupo, Giuseppe Arancio, Anthony Emanuele Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici e Baldo Gucciardi.

