Campagna antinfluenzale a Messina: gli orari degli HUB vaccinali

Continua a Messina la campagna antinfluenzale 2022-2023; all’interno degli HUB proseguiranno anche le vaccinazioni anti-covid con quinta dose, le vaccinazioni LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), le vaccinazioni per il Papilloma Virus (HPV) e gli esami sierologici.

«La campagna antinfluenzale – si legge nella nota dell’Ufficio Covid 19 di Messina – è raccomandata ai cittadini con età superiore o pari a 60 anni, i soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, persone con malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio, ai diabetici, agli obesi, ai soggetti a malattie dismetaboliche, con insufficienza renale o con malattie oncologiche o in trattamento chemioterapico, ai pazienti immuno-compromessi per motivi congeniti od acquisiti, con malassorbimento intestinale. Ai cittadini che hanno in programmazione importanti interventi chirurgici, e alle a persone affette da malattie neuromuscolari, epatopatie croniche». A questo link è possibile consultare le categorie più nel dettaglio.

Campagna antinfluenzale: gli orari

Qui tutti i giorni e gli orari di apertura degli HUB di Messina e provincia, per la campagna antinfluenzale;

HUB Fiera di Messina : da lunedì a sabato dalle 09 alle 19;

: da lunedì a sabato dalle 09 alle 19; Centro vaccinale di Letojanni : lunedì e mercoledì dalle 08 alle 14; venerdì e sabato dalle 08 alle 20;

: lunedì e mercoledì dalle 08 alle 14; venerdì e sabato dalle 08 alle 20; Centro vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto : lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08 alle 14; giovedì dalle 14 alle 20;

: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08 alle 14; giovedì dalle 14 alle 20; Centro vaccinale di Patti : lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08 alle 13; martedì e giovedì dalle 08 alle 19 e sabato dalle 08 alle 13;

: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08 alle 13; martedì e giovedì dalle 08 alle 19 e sabato dalle 08 alle 13; Hub Parco Corolla di Milazzo : lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08 dalle 14; martedì e giovedì dalle 08 alle 18;

: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08 dalle 14; martedì e giovedì dalle 08 alle 18; Centro vaccinale di Lipari : lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09 alle 12;

: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 09 alle 12; Centro vaccinale di Santo Stefano di Camastra : lunedì e mercoledì dalle 14 alle 20;

: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 20; Centro vaccinale di Sant’Agata di Militello : lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalla 08 alle 14; martedì e giovedì dalle 09 alle 19;

: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalla 08 alle 14; martedì e giovedì dalle 09 alle 19; Centro vaccinale di Mistretta: lunedì e giovedì dalle 08 alle 14.

