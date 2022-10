Vaccino antinfluenzale a Messina: dal 17 ottobre al via la campagna 2022/2023

È arrivato l’autunno ed è il momento della campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica 2022/2023, che prenderà il via a Messina e provincia a partire da lunedì 17 ottobre. Vediamo, nel dettaglio, a chi è raccomandata la somministrazione e dove è possibile ricevere il vaccino (anche in contemporanea a quello anti-covid).

Vaccino antinfluenzale a Messina: al via la campagna 2022/2023

A chi è rivolta

Il vaccino antinfluenzale è raccomandata ed offerta attivamente e gratuitamente per le seguenti categorie a rischio:

soggetti con età superiore o pari a 60 anni,

ai soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza,

a soggetti con malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio,

ai diabetici,

agli obesi,

ai soggetti a malattie dismetaboliche,

ai soggetti con insufficienza renale o con malattie oncologiche o in trattamento chemioterapico,

ai pazienti immuno-compromessi per motivi congeniti od acquisiti, con malassorbimento intestinale,

ai soggetti con programmazione di importanti interventi chirurgici,

a persone affette da malattie neuromuscolari, epatopatie croniche, etc…).

È raccomandata inoltre alle persone che svolgono lavori socialmente utili e che si occupano di servizi di primario interesse collettivo:

medici,

personale sanitario,

parasanitario o di assistenza in strutture sanitarie,

Forze di Polizia,

Forze dell’Ordine,

Vigili del fuoco,

personale scolastico.

Il vaccino antinfluenzale, infine, è consigliato alle persone che per per motivi di lavoro o personali sono a contatto con animali e che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (Allevatori, Veterinari, Macellatori..). o per i donatori di sangue.

I consigli per le donne in stato di gravidanze

L’Asp di Messina consiglia inoltre il vaccino antinfluenzale alle donne in qualunque trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica e nel post-partum, ed ai contatti dei nuovi nati (STRATEGIA COCOON).

Per le donne in gravidanza, è inoltre fortemente consigliata, tra la 27° fino alla 36° settimana di gestazione, la vaccinazione contro Difterite-Tetano-Pertosse. L’obiettivo è prevenire le complicanze della pertosse nel neonato; gli anticorpi prodotti dalla madre passano infatti attraverso la placenta.

Dove si eseguono i vaccini

È possibile vaccinarsi presso l’ambulatorio del proprio medico di base, qualora questi abbia aderito alla somministrazione del vaccino. Le persone non deambulanti possono richiedere la somministrazione presso il proprio domicilio. I vaccini potranno inoltre essere somministrati presso gli ambulatori vaccinali di Messina e provincia.

Come lo scorso anno, il vaccino antinfluenzale può essere somministrato anche contemporaneamente a quelli anti Covid-19 o con un intervallo di almeno 14 giorni.

