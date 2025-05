Beach Volley Internazionale a Messina: lo spettacolo sta per cominciare a Piazza Duomo

Piazza Duomo sarà di nuovo protagonista del Beach Volley internazionale che farà tappa a Messina dal 17 al 22 giugno 2025. La città dello Stretto si prepara ad accogliere la Settimana del Beach Volley Internazionale trasformandosi in una capitale europea dello sport outdoor. Il programma dell’evento sportivo è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa.

Messina: Nation Cup e World Beach Pro Tour Futures

A Messina si svolgeranno due eventi di altissimo livello: le Nation Cup valide per le qualificazione europee e la tappa del World Beach Pro Tour Futures.

Un nuovo format che vedrà per la prima volta Messina teatro sia delle qualificazioni continentali che saranno il 17 e il 18 giugno e della tappa ufficiale del circuito mondiale dal 19 al 22 giugno.

Scenderanno in campo 56 coppie, 28 maschili e 28 femminili che provengono da 22 nazioni. Si sfideranno in uno scenario unico che ha già conquistato il plauso della Federazione Internazionale come una delle location più affascinanti d’Europa.

Il Beach Volley internazionale fa tappa a Messina

L’esperto Francesco Giorgio ha ricordato il grande successo che il Beach Volley a Messina ha registrato negli anni precedenti. «Il beach volley a piazza Duomo ha dato una spinta alla promozione del territorio, il che ha avuto una ricaduta in termini di qualità. Molti hanno scoperto Messina come città in cui vale la pena tornare e starci. Quest’anno, data la massiccia presenza del pubblico sugli spalti delle precedenti edizioni, li abbiamo addirittura raddoppiati» – ha spiegato.

Giorgio ha ringraziato il supporto della Team Volley e della Federazione Pallavolo nella realizzazione di un evento che rappresenta anche uno spettacolo.

Alessandro Zurro, presidente FIPAV territoriale di Messina, ha spiegato che quest’anno gli eventi che riguardano il beach volley raddoppiano. Ci saranno, infatti, le Nation Cup e il World Tour. «Mettiamo a dura prova Messina ma la risposta della città è buona» – ha affermato. Inoltre, sono previsti anche degli eventi collaterali in cui la musica farà da protagonista.

Appuntamento al 17 giugno a Piazza Duomo

Alla conferenza stampa di presentazione del Beach Volley Internazionale a Messina, presente anche Daniela Cardile, presidente Team Volley. «Come Team Volley, ringraziamo l’amministrazione comunale, i Vigili del Fuoco e i volontari che per il terzo anno permetteranno lo svolgimento di questo evento. Noi saremo presenti con la partecipazione dei nostri giovani sportivi pallavolisti. La partecipazione è tanta e i ragazzi sono entusiasti» – ha dichiarato.

Roberto Bombara, consigliere regionale FIPAV SIcilia ha concluso ringraziando Team Volley, le partecipate e l’Amministrazione, ricordando il doppio appuntamento che quest’anno farà di Piazza Duomo il teatro di qualificazione agli europei e tappa mondiale. «La sinergia e importante. Messina è riconosciuta una certezza di risultato. Ci vediamo tutti il 17 giugno a Piazza Duomo».

