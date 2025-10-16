Normanno

ATM Messina: riattivato il servizio bus Messina – Villafranca Tirrena

Riprende il servizio bus di Atm tra Messina e Villafranca Tirrena. A comunicarlo con una nota ufficiale è l’azienda.

Atm comunica che a seguito di ricorso presentato dal Comune di Messina presso il Tar di Catania, la Giustizia Amministrativa ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento adottato nella giornata di ieri della Regione Sicilia. Pertanto, già da giovedì 16 ottobre, riprenderà regolarmente il consueto collegamento con il Comune di Villafranca Tirrena.

Atm accoglie con estrema soddisfazione la pronuncia dei Giudici Amministrativi, ribadendo la correttezza del proprio operato a tutela degli interessi della collettività.

