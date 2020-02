Amuchina: prezzi alle stelle. L’assessore Musolino: «Segnalateci eventuali casi a Messina»

La paura del Coronavirus ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dei gel igienizzanti per le mani, Amuchina in primis. Sul web, infatti, i prezzi sono aumentati a dismisura ed è possibile trovare una confezione di gel disinfettante a 29 euro. Una vera e propria speculazione, opera di sciacalli che vogliono sfruttare il momento difficile che il paese sta vivendo per gonfiare le proprie tasche.

L’argomento dei prezzi pazzi dell’Amuchina e dei gel disinfettanti in generale, è stato affrontato anche ieri sera dall’assessore Dafne Musolino, che ha ricordato ai cittadini che questa è una pratica illecita e che, per tale motivo va sanzionata.

«Pare si stiano verificando eventi di sciacallaggio con aumento vertiginoso del prezzo dei gel igienizzanti per le mani – ha affermato la Musolino. Mi auguro che questa cosa non sia successa a Messina, nei nostri supermercati e nei nostri esercizi di vendita. Se così dovesse essere, però, sappiate che questa condotta è illecita».

Nel caso in cui un cittadino dovesse vedere esposto in vendita a Messina dei gel disinfettanti a prezzi astronomici, l’invito dell’Amministrazione è chiaro: «Segnalatelo e non mancheremo di eseguire i controlli e di elevare le sanzioni. Soprattutto in questi momenti – conclude Dafne Musolino – bisogna essere tutti corretti».

