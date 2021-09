A Messina è partita la Settimana Europea della Mobilità: il programma

Anche a Messina si celebra la ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità, dedicata a sicurezza e salute. Da oggi – venerdì 17 – e fino al 22 settembre, in città si parlerà di green, ecosostenibilità, mobilità alternativa.

«Abbiamo – dice l’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello – già intrapreso due percorsi: quello del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), è necessario però lavorare sul piano culturale. Senza un cambio di paradigma non andiamo da nessuna parte. La Messina che verrà avrà un connotato green».

MovUp – la nuova app di ATM presentata alla Settimana Europea della Mobilità a Messina

Attenzione alla sostenibilità dei mezzi pubblici, che devono decifrare le necessità del contesto ambientale e cittadino. Non a caso, l’ATM ha presentato MovUp, la nuova app dell’Azienda Trasporti di Messina che faciliterà il rapporto tra i servizi pubblici e gli utenti.

«L’app – ha detto il Presidente di ATM Giuseppe Campagna – nasce per avere un approccio diverso con la mobilità urbana. ATM intende avvicinarsi ai cittadini. Un lavoro già iniziato con i 16 bus elettrici. Per questo durante la Settimana Europea della Mobilità sono previsti incontri e dibattiti. Lunedì presenteremo, per esempio, il nuovo progetto del tram. Stiamo quindi cercando – prosegue Campagna – di aprirci alla città».

EMotor Show

Un altro appuntamento che coinvolgerà Messina è quello dell’EMotor Show, che si terrà al Palarescifina dal 22 al 24 ottobre. Un evento dedicato alla mobilità green ed ecosostenibile. All’interno della struttura infatti è prevista un’area espositiva, un’area test drive per le prove prodotto e una pista in cui piloti si affronteranno. Tra tutti Giancarlo Fisichella, testimonial della manifestazione.

Il programma della Settimana Europea della Mobilità:

18 e 19 settembre: Piazza Cairoli, Expo Mezzi Elettrici

20 settembre: alle 10:00 a Palazzo Zanca, Presentazione nuovo progetto tram

20 settembre: alle 11:00 a Palazza Zanca, mostra fotografica “La Storia e il Futuro del Tram di Messina”

20 settembre: alle 17:00 al PalaCultura, convegno “Il piano Urbano della Mobilità Sostenibile e la scoperta della città grazie al Trasporto Pubblico”

21 settembre: alle 16:00 sulla Nave Elio, convegno “La mobilità sostenibile nello Stretto di Messina”

21 e 22 settembre: campagna vaccinale nella sede dell’ATM per dipendenti e famiglie.

(12)