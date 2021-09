Info in tempo reale, parcheggi e biglietti bus: arriva MovUp, l’app “tuttofare” di ATM

A Messina arriva ATM MovUp, l’app dell’Azienda del trasporto pubblico locale che consentirà ai cittadini di avere informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici, comprare i biglietti e abbonamenti di bus e tram e gestire la sosta nella Ztl e nei parcheggi, direttamente dal proprio smartphone.

È questa la principale – ma non unica – novità che sarà illustrata in occasione della presentazione degli eventi organizzati nella città dello Stretto per la Settimana Europea della Mobilità (che inizia domani, giovedì 16 e termina il 22 settembre). Nel corso della conferenza stampa, che si svolgerà a piazza Unione Europea (piazza Municipio) a partire dalle ore 11.00 di venerdì 17 settembre, sarà inoltre possibile ammirare dal vivo alcune della auto in competizione all’e-motor show che si svolgerà a Messina dal 22 al 24 ottobre 2021. Tra le macchine in gara, anche la Smart di ATM, che ha già debuttato durante la gara svoltasi questo fine settimana a Varano (MI).

Tra le attività previste durante la Settimana della Mobilità non mancheranno i momenti dedicati al confronto e alla riflessione per ripensare il futuro della città con la presentazione del nuovo progetto per la linea del tram, la presentazione del PUMS e il dibattito sull’Area dello Stretto.

Alla conferenza saranno presenti il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, il Sindaco Cateno De Luca, l’assessore alla mobilità del Comune di Messina Salvatore Mondello, Raffaele Pelillo, Vice Presidente della commissione mondiale FIA dedicata alle energie del futuro (ENECC) e Presidente della Commissione ACI Sport per le Energie Rinnovabili e il commissario per l’emergenza Covid-19, Alberto Firenze.

