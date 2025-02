A Messina arriva la pista di ghiaccio, per pattinare nel cuore di Piazza Duomo

Il tempo scorre e l’inverno cederà, pian piano, il posto alla primavera ma l’atmosfera invernale con ghiaccio e neve rimane ancora nella città dello Stretto. A Piazza Duomo si lavora all’installazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio che rimarrà a Messina dal 7 febbraio al 28 Marzo.

Ci si potrà sentire i protagonisti del film “Frozen” o aspiranti olimpionici di pattinaggio artistico dalle ore 10:00 alle ore 2:00. I messinesi si preparano a vivere momenti di gioia e spensieratezza sulla pista di ghiaccio nel cuore di Piazza Duomo fino a notte fonda.

Con la festa degli innamorati alle porte, l’apertura della pista di pattinaggio a Messina offre un assist perfetto per calarsi in un’atmosfera magica in pieno stile da film romantico. Non solo: a proposito di San Valentino e idee romantiche, il 14 febbraio aprirà la mostra itinerante della “Casa delle Farfalle” al Museo Regionale Accascina.

Ancora: il periodo in cui la pista di ghiaccio rimarrà a Piazza Duomo abbraccia anche il Carnevale. Passeggiate romantiche sui pattini e in maschera, animeranno la Piazza regalando ricordi unici ai messinesi.

