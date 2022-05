Elezioni Messina, presentata la lista Ora Sicilia a sostegno di Maurizio Croce: chi ne fa parte

Consiglieri comunali e volti noti della politica cittadina, Ora Sicilia ha presentato i candidati al Consiglio Comunale nella propria lista a sostegno del candidato sindaco di Messina, Maurizio Croce, alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Le liste del centrodestra saranno depositate nelle prossime ore – la scadenza, si ricorda, è fissata per oggi –, ma intanto vediamo chi fa parte di quella legata al deputato regionale Luigi Genovese.

Settimana decisiva per definire e presentare alla città dello Stretto le squadre che accompagneranno i candidati alla carica di sindaco di Messina alle elezioni comunali del 12 giugno 2022. I termini per la presentazione delle liste al Consiglio Comunale e alle Circoscrizioni, aperti il 13 maggio, sono in chiusura, ed è giunto il momento di tirare le fila. Ieri, intanto, Ora Sicilia, gruppo del centrodestra che fa riferimento all’area Genovese, ha annunciato chi saranno i candidati al Civico Consesso; mentre già diverse settimane fa Maurizio Croce aveva reso noti i nomi di alcuni dei suoi assessori.

Liste a sostegno di Maurizio Croce alle elezioni amministrative di Messina: ecco Ora Sicilia

Pubblichiamo, di seguito, i candidati al consiglio comunale della lista Ora Sicilia a supporto del candidato sindaco di centrodestra, Maurizio Croce.

Accardo Giuseppe; Alleruzzo Giovambattista; Cicceri Francesco; Ciliberto Attilio; Contestabile Simona; Crimi Felice; De Salvo Luigina; Florio Carmelo; Freni Rosario; Galipò Giuseppe; Gervasi Maria Fernanda; Ielo Francesco; La Fauci Giandomenico; Laporte Therese Isabelle; Mangraviti Matteo; Maricchiolo Martina; Nava Giuseppe; Neri Nino; Nostro Patrizia; Pagano Maurizio; Pandolfino Santa; Perrone Maria; Piccione Antonella; Presti Rosario; Santamaria Francesco; Sorbello Salvatore; Triolo Roberta; Urzì Mondo Eleonora; Vaccarino Federica; Vadalà Kevin; Ventura Carmelo Morgan; Zante Ugo.

