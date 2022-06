Elezioni amministrative 2022: tutti i nomi degli oltre 700 candidati al Consiglio Comunale

Inizia il conto alla rovescia per le elezioni amministrative: il12 giugno 2022 si vota per il nuovo sindaco di Messina, il rinnovo del Consiglio Comunale e delle circoscrizioni. In vista di domenica, abbiamo ripreso l’elenco con tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale, per chi se li fosse persi, o volesse un breve recap.

Ogni candidato sindaco ha presentato diverse liste a suo supporto: Federico Basile ha a suo sostegno 9 liste, Maurizio Croce 8, Franco De Domenico 4, Gino Sturniolo 1 e Salvatore Totaro 2. E per chi avesse ancora un po’ di confusione, a questo link c’è la guida di Normanno su come si vota.

Ecco, intanto, tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Messina.

I nomi dei candidati nelle liste con Federico Basile

Pubblichiamo di seguito le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale di Messina con Federico Basile.

Lista Basile Federico

Andreacchio Carlotta Arigò Caterina Busà Giuseppe Calafiore Alessandra Caminiti Francesco Cannata Liana Caruso Enzo Cipolla Francesco Colao Giuseppe Costa Giuseppe D’arrigo Rosaria Di Ciuccio Rosaria Rita De Leo Alessandro Falcone Antonella Feminò Antonella Gallo Francesco Giannetto Serena Gemelli Maurizio Macrì Antonino Minutoli Massimo Musolino Dafne Mondello Salvatore Oteri Cosimo Pergolizzi Nello Previti Carlotta Principato Nino Restuccia Giulia Saja Francesco Schepis Giuseppe Trischitta Giuseppe Vermiglio Diego Vita Massimiliano

Lista “Con De Luca per Basile”

Cateno De Luca Argento Annamaria Bertucelli Pinella Brancato Tonino Brigandiì Alessandro Buonamonte Sergio Calabrò Nino Carrolo Elisabetta Caruso Salvatore Dominici Laura Catanzaro Ivan Famà Fabio Giuliano Gianluca Grasso Giovanni Impollonia Teresa Irrera Cristiana La Rosa Giovanni Laganà Domenico Lo Presti Bruna Masuri Giovanna Milazzo Margò Mortelliti Raimondo Papa Salvatore Passari Nino Giuseppe Patriciello Rinaldo Raffaele Rotondo Emilia Sabina Scaravaggi Sciarrone Francesco Spignolo Luigi Velini Vincenzo Vicidomini Mimma

Lista “Amo Messina”

Arbuse Silvano Arena Sonia Bertino Gaspare Bonanzingadavide Bungay Jhon Capri’ Tindara Costa Graziella Cucinotta Stefania Currò Domenico D’Amico Salvatore D’Arrigo Giusy De Francesco Alessia Duca Valentina Faraone Andrea Germanà Nicola Grillo Carla La Cava Vincenzo Lo Presti Roberta Magazù Fortunata Nadia Mammoliti Francesco Mangano Domenica Micari Carmelo Millo Martina Minutoli Concetta Detta Ketty Mirci Antonio Panebianco Antonio Parnasso Marcello Pettinato Salvatore Giorgio Pidalà Restuccia Maria Detta Mary Rey Ruello Salvatore Turiano Giuseppe

Lista “Senza se e senza ma”

Abbate Angelo Allegra Carmela Allò’ Raffaele Amante Carmelinda Antonuccio Irene Arena Marisa Bicchieri Simone Boscia Ivana Caruso Francesco Celeste Cosimo Centorrino Mirko Alessandro Cilione Carmen Coronella Alessandra Di Bella Nunzio Di Dio Tamara Donato Antonio Filippone Leonardo Formica Stefania Gentile Daniela Lembo Rosaria Lo Presti Maria Merlino Caterina Micali Francesco Pietrafitta Alessia Radesi Emanuela Raffa Giusy Rizzo Giovanna Saraceno Vittoria Scilluffo Marzia Solano Noemi Spadaro Gloria Sturniolo Nino

Lista “Orgoglio messinese”

Amante Paola Aquila Roberto Arigò Pietro Bonanno Valerio Cacciola Andrea Cannata Santino Costantino Valentina Di Stefano Biagina Dell’angelo Valentina Fiumanò Francesco Gentile Andrea Giuffrè Vincenzo Intilisano Laura La Spada Stefano Morabito Maurizo Munafò Francesca Munaò Luca Muscolino Luigi Occhipinti Giovanni Palermo Massimo Mirci Pompeo Proscia Maria Puleo Antonio Rizzo Gaetano Romeo Giulia Ruello Teresa Settineri Giuseppe Spaticchia Francesco Squadrito Mauro Staiti Mimmo Sulfaro Maria Triolo Evelina

Lista “Gli amici di Federico”

Basile Federico Aloisi Laura Aloisio Antonella Arena Luca Bombara Antonio Bruno Martino Castelli Silvia Chilè Luigi Costa Giusy Condò Antonino Cuccio Giovanna D’Arrigo Maria Rita Famà Caterina Fisichella Rosaria Gabriele Gaia Galletta Giuseppe Gangemi Santino Garufi Simona Gentile Nancj Graci Michele La Macchia Eugenio La Rosa Anna Maria Liddino Maria Antonella Liotta Emanuele Mondello Davide Nunnari Lucio Paratore Stefano Platania Salvatore Quattronni Graziana Santoro Alessandro Scalone Andrea Scarpaci Antonio

Lista “Mai più baracche”

Ismaele Lavardera Barrile Andrea Buta Piera Celano Gresia Antonella Celona Angelo Conti Roberta Cuccio Giuseppe Cucinotta Simona Currò Rosario Di Dio Sebastiano Pio Di Mento Cristian Ingemi Maurizio La Spina Emanuel Laganà Angela Malta Margherita Mangano Rigano Cettina Marretta Tania Mondello Maria Tindara Piccolo Rosario Puglisi N Icola Ragusi Daniela Rizzo Melania Saccà Ivan Salvo Domenica Savarese Salvatore Seminara Grazia Spadaro Mariangela Tedesco Antonio Trombetta Carmela Urdì Rosaria Vento Natalina Zullo Gyada

Lista “Insieme per il lavoro. Clara Crocè”

Crocè Clara Angela Celona Angela De Salvo Angela Gumina Carlo Nocita Carmen Bartolotta Cavallaro Danilo Coccoli Rosaria Daniela Del Popolo Domenica Lusitano Domenico Detto Daniele Sorrenti Ester Gentile Eugenio Versace Flavia Minutoli Francesco Bernardelli Francesco Bombaci Giovanna Romagnoli Giuseppe Galletta Malvagna Carmine Maria Mondo Maria Todaro Michele Abbadessa Giovanna Crocè Morabito Luigi Pollara Antonina Romano Roberto Rosalinda De Francesco Rosaria Triolo Rosario Barbaro Santi Sanfilippo Sara Casale Serafina Parrino Simona Oteri

Lista Prima l’Italia

Germanà Nino Alessandro Cinzia Augliera Nazzareno detto Reno Bonina Francesca Brigandì Letteria detta Titti Calabrò Carmelo Cantello Mirko Carfì Patrizia Centofanti Amalia Cervino Gabriele Crimi Giovanna Cucè Natale detto Lino Cutè Ivan De Salvo Marco detto Dario Fastuca Emilio Ferrara Carmelo Finocchiaro Alessandra Giaimo Rosario detto Saro Grillo Laura La Ferla Gioele Macrì Stefano Milanese Giuseppe Novena Noberto Pagano Luigi detto Gigi Previte Giovanna Pria Gaetano Rello Matteo Sciuto Letteria detta Giovanna Spadaro Ornella Spampinato Gaiamaria Vadalà Diego Villagi Giuseppe

I candidati al Consiglio Comunale con Maurizio Croce alle elezioni amministrative di Messina 2022

Pubblichiamo di seguito le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale di Messina con Maurizio Croce.

Lista Maurizio Croce Sindaco

Croce Maurizio Albanesi Enza Barbaro Silvana (detta Silvana) Bella Rosa (detta Rosabella) Bonfiglio Adele Casella Alessandro Centorrino Antonino (detto Nino) Coco Maria (detta Mariella) Costa Roberta Cucè Cafeo Daniela (detta Cucè, detta Daniela Cafeo) D’Amico Carmen D’Arrigo Cama Annalaura Eburnea Sergio (detto Sergio, detto Stratosferik) Giuffrè Antonino (detto Nino) La Spada Giuseppa (detta Giusy) Maimone Esterina (detta Ester) Mangano Paolo Mondello Giuseppe Pennizzotto Consolata (detta Tina, detta Pinnizzotto) Pilato Arianna Pino Maddalena Pizzino Mario Portaro Carmela (detta Melina) Previti Francesco Giuseppe Romano Antonino (detto Ninni) Romeo Marilisa (detto Mara) Ruggieri Gilda Sigillo Matteo Trovato Salvatore (detto Salvo) Valenti Domenico Vitale Natale (detto Lino) Zumbo Domenico

Lista Ora Sicilia

Accardo Giuseppe; Alleruzzo Giovambattista; Cicceri Francesco; Ciliberto Attilio; Contestabile Simona; Crimi Felice; De Salvo Luigina; Florio Carmelo; Freni Rosario; Galipò Giuseppe; Gervasi Maria Fernanda; Ielo Francesco; La Fauci Giandomenico (detto Lafauci, detto Lafauce, detto Lefauci, detto Laface, detto Giando); Laporte Therese Isabelle (detta Teresa, detta Terese, detta La Porte, detta La Porta, detta Gimelli) ; Mangraviti Matteo; Maricchiolo Martina; Nava Giuseppe; Neri Nino; Nostro Patrizia; Pagano Maurizio; Pandolfino Santa; Perrone Maria; Piccione Antonella; Presti Rosario; Santamaria Francesco; Sorbello Salvatore; Triolo Roberta; Urzì Mondo Eleonora; Vaccarino Federica; Vadalà Kevin; Ventura Carmelo Morgan (detto) Morgan; Zante Ugo (detto Dario).

Lista Forza Italia

Bonanno Luigi Bonarrigo Andrea Calabrese Maria Teresa Cappadona Antonino (detto Toni) Capurro Giuseppe Carbone Giovanni Commisso Antonina Corica Andrea Corona Enzo D’Angelo Nicoletta Delia Pietro Falcone Antonio Faraone Alessio Giordano Michele (detto Michael, detto Lino, detto Tanino) Grillo Mirko Isaja Ester La Paglia Rita Maccarone Marcello Micari Giuseppe Puleo Antonio Riggio Antonella Scimone Claudia Scollo Giusy Signorino Antonio Sorge Andrea Spadaro Alessandro Spignolo Daniele Tamà Sebastiano Gerace Caterina (detta Tamara) Milicia Michele Rando Federica Sartori Caterina

Lista UDC

Amante Giuseppe Barbera Concetta (detta Cetty) Barbera Gabriella (detta Asarò) Barile Francesca Brancato Mario Cacciola Francesca Cardile Romana Casavola Roberto Celi Andrea Chiarella Giuseppe (detto Peppe) Costantino Debora Cucinotta Martina De Salvo Giovanni De Stefano Giuseppe (detto Pippo, detto Di Stefano) Gangemi Pietro Genitori Monica Grillo Rosaria Grippa Stellario Ingemi Maria Concetta Interdonato Nino (detto Nino) Laimo Franco Mangano Piera Manganaro Viviana Migale Massimo Morgante Antonella Morina Federica Moschitta Antonio Romeo Carmelino Russo Giovanna Martina Scavello Giovanni Scopelliti Mariagrazia Tuccio Fabrizio

Fratelli d’Italia

Allegra Natale Arena Santi Assenzio Sabrina Burrascano Raimondo Calabro Vincenzo (detto Enzo) Campisi Mariapaola Carbone Dario Corrao Helga Crispo Lorenzo Currò Pasquale (detto Romeo) D’Alessandro Maria Teresa Foti Laura Genovese Caterina (detta Ketty) Giannetto Paola Gioveni Libero (detto Libero, detto Messina) Gullotta Nenzi (detta Nancy) Lo Turco Valeria Mafali Giuseppe Marabello Salvatore Minniti Concetta (detta Cettina) Montalbano Elena Nuccio Angelica Pagano Francesca Pantò Giovanna (detta Panto) Ragno Salvatore Ruggeri Rossana Ruzzo Carmelo Tarzia Francesca Tomarchio Mariano Tropea Filippo Venuti Gampiero Verdiglione Maria (detta Luciana)

Lista Giovani per ME

Bonasera Federica Caleca Angela Cannistrà Giuseppe Carbone Francesco (detto Franco) Centorrino Giovanni Manuel De Domenico Rosa Deodato Gabriele Famà Anna Giorgianni Angela Giunta Rosario Grillo Giuseppe Liossis Athanassios Lo Faro Aldo Lo Verso Angela Merlino Concetta Merlino Salvatore Messina Maria Messina Valentina Micalizzi Natale Recupido Francesco Rizzo Davide Saranite Rita Savasta Tiziana Silipigni Giovanni Warnakulasuriya Cross Gianni Chaturanga Zuccarello Elisabetta

Lista Partito Animalista-La Spiga

Celi Ivan Ferrara Sebastiano detto Sebi Casale Matteo Calderone Salvatore Carrano Gaetano Trovatello Mario Alibrandi Bruno De Pasquale Massimo Mario Pietro Paolo Ferrara Maurizio D’Emilio Tommaso La Spada Cristian Gallo Nunzio Carbone Giuseppe Santonocito Maria Spadaro Francesco Bruschetta Angela Falanga Alessandra Federico Adele Arena Sharon Campolo Mirella Giulia (solo Mirella) Currò Cecilia Bellamacina Nicolina (detta Nicoletta) Fileti Antonina (detta Antonella) Seter Miriam Elizabeth (detta Elisabetta) Bignoli Silvia Verboso Maria Pastura Ilaria Minutoli Carmen (detta Manuela) Cordima Barbara Scoglio Antonella Dell’Aquila Rosaria (detta Sara)

Lista Noi con l’Italia – DC Democrazia Cristiana

Allegra Ivan Vittorio Fortunato (detto Ivan) Arena Lidia Bambino Elena Barbera Gaetano Arduino Bartolone Vincenzo Bombara Ramona Caruso Tiziana Cavallaro Serena Cavarra Alice (detta Alias) Celi Antonio Crifò Gasparre Cugliandro Carmelo (detto Gugliandolo) D’Amico Francesco Fiorello Monica Furnari Ida Fusco Nicola Giannetto Gaetano Giorgianni Rosetta (detta Rossella) Greco Antonio Oliveri Rosaria Pancaldo Angela Pansera Filippo Ponzio Cristina (detta Cristina) Ponzio Massimiliano (detto Max) Previti Giuseppe (detto Pippo) Restuccia Antonino (detto Antonello) Sidoti Dany (detto Daniele) Tomasello Mattia Vaccarini Carlo (detto Vaccarino) Vetro Valeria Violi Gianluca Zoccoli Desirè (detta Desy)

Liste con Franco De Domenico alle elezioni amministrative di Messina 2022

Pubblichiamo di seguito tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale di Messina per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 con il centrosinistra guidato da Franco De Domenico.

Lista Franco De Domenico Sindaco

Andrè Corrado Andreozzi Giulia Arcovito Gabriele Asciutto Giuseppe detto Franco Billè Veronica Boemi Antonio Detto Buemi Detto Cristian Bonarrigo Carmelo Buonocore Concetta Detta Cettina Cappello Giulia Caruso Giovanbattista Detto Giovanni Caudo Simona Ciccarello Antonina detta Antonella Cutugno Mariapia Ferrera Antonino detto Nino Florio Paola Giuseppina Gennaro Carmela detta Ilena Guanta Maurizio Iannello Natale Interdonato Santi La Monica Vincenzo La Rosa Eleonora Mancuso Palmira Micali Antonino Detto Nino Milazzo Massimiliano Monaco Giovanni Battista Oteri Placido detto Dino Penna Alessandro Popolo Carmelo Puglisi Alfio detto Alessandro Rizzo Massimo Russo Alessandro Signoriello Vincenzo detto Signorello

Lista PD

De Domenico Francesco detto Franco Alessi Francesco Arena Valentina Barone Antonino Bonfiglio Biagio Innocenzo Buono Alessandro Calabrò Felice Camarda Stefania Chiaia Pasquale Citraro Renato Colosi Nicoletta Crimi Davide Maria Cucinotta Fabio Cugliandro Tommaso Antonino detto Gugliandolo De Leo Carlo Festa Loriana Garufi Antonello Gennaro Gaetano Indaimo Diego La Fauci Erika Lazzaro Debora Mancuso Francesca Merlino Carlo Antonio Olivieri Ilenia Parisi Massimo Pastina Loredana Recupero Concetta Russo Antonia detta Antonella Sentimentale Salvatore detto Giovanni Torresi Vittorio Villari Eleonora Vitarelli Claudia

Lista Movimento 5 Stelle

Zafarana Valentina Argento Andrea Cannistrà Cristina Fusco Giuseppe Baluce Claudio Bonsignore Natale Comunale Rosa Fazio Salvatore Fazzi Giuseppe Galletta Giuseppe Grassi Marco Guarnera Valeria Labadessa Francesco Laganà Maria Cecilia Leonardo Elisa Maffei Nicoletta Mazzeo Rocco Minutoli Angelo Mutto Giuseppe Oteri Concetta Pagano Maria Panarello Antonio Patanè Francesco Alfio Pellicciaro Paolo Previti Antonio Raffaele Francesco Ragno Federica Sergi Arturo Toro Brunella Ventura Spagnolo Giuseppe Zangla Giuseppe Zucco Carmelo

Lista Coalizione Civica per Messina

Alagna Federico Bambino Antonina detta Antonella Bertuccini Gabriella Concetta Bonaccorso Angela Campo Grazia Cialla Aurelio Coletta Renato Cucè Tiziana Di Bella Guido Dodisi Tiziana Franzò Maria Girolamo Caterina Giusi Carmelo Lanza Giulia Lucchese Giuseppe detto Pippo Maisano Antonino detto Nino Perdichizzi Domenico Quadarella Massimo Rella Maurizio Risitano Ivana Rodilosso Desirè Ruggeri Lucia Russo Enrico Santoro Anna Siracusano Alberto Sofia Giovambattista detto Giambi Stassi Ruben Sturiale Placido detto Dino Trifiletti Aldo Tripodo Emanuele Valbruzzi Maria detta Mariella Venuto Nicola

Lista “Messina in Comune” dei candidati al consiglio comunale con Gino Sturniolo

Di seguito i nomi dei candidati al consiglio comunale della lista “Messina in Comune” con il candidato sindaco Gino Sturniolo.

Luigi Sturniolo Alessia Alessi Marina Barbera Santi Detto Santino Bonfiglio Angela Cacciola Natalia Carcame Antonino Cardia Lucio Costa Antonio Currò Cristina Danaro Alessandro Esposito Musa Ferizaj Dario Giuffrida Giuseppe Gugliandolo Gianluca Innocente Francesco Detto Ciccio La Mazza Roberto Laudini Elisabetta Lo Presti Giuseppe Lucchesi Mario Midolo Francesco detto Ciccio Mucciardi Alessandra Oliveri Cristina Oliveri Francesco detto Ciccio Papalia Nicola Pino Antonello Quattrocchi Desiree Ricca Antonino detto Tony Soldano Raffaella Spadaro Rossana Sposito Simona Stracuzzi Giovanni Tomasello.

Lista di FTL per Salvatore Totaro sindaco di Messina

Pubblichiamo di seguito i nomi dei candidati al consiglio comunale di Messina con Salvatore Totaro.

Abate Alfredo Adamova Violeta Barresi Davide Bucceri Salvatore detto Maurizio Benassai Angela Calzona Fabrizio Catanese Jesus Nazareno Cardullo Valentina Crinò Giuseppe D’Angelo Ramona De Salvo Maria Filocamo Cinzia Gazzarra Giovacchino Giacopello Antonina Giordano Alessio Gozzi Valeria Ingemi Cosima detta Mina La Torre Maria Lanzallotti Emanuele Lopez Giuseppe Marino Antonio detto Nino Militti Roberto Munaò Giuseppe Pistone Maria Privitera Rosaria Puglisi Tiziana Santonocito Caterina detta Katia Scipilliti Giuseppe Scordo Mariagiovanna Tassone Alfonso Vento Domenico detto Mimmo Zanghì Nicola

Lista UCDL

Totaro Salvatore Agati Santina Alba Carmela Arinisi Massimiliano Caruso Armando Cassisa Maria Paola Crea Giovanni Drobysh Iryna Ferrigno Maria Franchillo Antonino Gentile Antonina Giardina Francesca Gioffrè Maria Greco Antonino Latella Veronica Lomedico Oriana Lupini Giuseppe Maisano Sofia Merlino Maurizio Micalizzi Caterina Nunnari Agata Parisi Placido Piccolo Antonio Pino Salvatore Pulvirenti Lucia Rania Antonina Ruggeri Denise Ratti Alessandro Romeo Giovanni Savoca Liliana Smedile Nunzia Truscello Antonino

