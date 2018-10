Calcio. Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore dell’Acr Messina

3 Condivisioni Facebook Twitter

Obeardan Biagioni è il nuovo allenatore dell’Acr Messina. Il mister ha già diretto, nel pomeriggio, il primo allenamento con la squadra. Ad assisterlo ci saranno il preparatore dei portieri Massimiliano Malandrucco e il preparatore atletico Giuseppe La Spada.

Biagioni ha avuto una grande carriera da calciatore: 370 presenze e una cinquantina di reti, tutte tra i professionisti, ne sono la conferma. Come allenatore ha fatto esperienza solamente in serie D, riuscendo a raggiungere i playoff con l’Olbia e qualche salvezza con altre squadre. Il modulo che predilige è il 4 – 3 – 3, ma è sicuro di poter cambiare la sua idea, visti i giocatori a sua disposizione.

Adesso il primo ostacolo è la Turris. La squadra campana viene da un ottimo pareggio contro la corazzata Bari e sicuramente vorrà continuare a far bene. Obeardan Biagioni non è dello stesso avviso, infatti vuole iniziare con il piede giusto, portando a casa i 3 punti. L’assenza di Genevier, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata contro l’Acireale, sarà molto pesante, ma la rosa è lunga e sarà possibile sostituirlo.

L’Acr Messina non si è fermato solo all’allenatore. Manca poco all’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo Gianluca Torma. Dopo essere stato licenziato dal Matera, Torma è stato molto vicino al Rieti, ma il ds ha deciso di venire a Messina, per il progetto e per la grandezza della piazza.

Giovanni Irrera

(27)