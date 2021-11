MESSINA (ME), C.DA ACQUA DEL CONTE, VIA SCITA N. 9, COMPLESSO MIRA, PAL. A. – PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI UN APPARTAMENTO al piano quinto, composto da tre vani, cucina, w.c., ripostiglio, ingresso, disimpegno, oltre pertinenze a livello (n. 3 balconi); l’immobile risulta di fatto unito al limitrofo appartamento sub. 36. PREZZO BASE D’ASTA : euro 31.200,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.01.2022 alle ore 15.45 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott. Domenico Armaleo Notaio Delegato: Andrea Zuccarello Marcolini Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tribunale.messina.it., e sul sito www.normanno.com Rif. N. 9/85 RG Esec.Imm. ME770843

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

