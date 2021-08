RGF 7/2012. In Motta Camastra (ME), contrada Spatola PT – Lotto UNICO: piena proprietà per una quota pari a 1/2 di Fabbricato Foglio 17; Part.88, cat. C/6, cl.3, consistenza 36 mq, RC € 79,95. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di Foglio 17; Part.89, sub 1, contrada Spatola PT, cat. C/6, cl.1, consistenza 25 mq, RC € 38,73;. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di Foglio 17; Part.89, sub 2, contrada Spatola PT, cat. A/6, cl.2, consistenza 1 vano, RC € 20,14. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di terreno al Foglio 17; Part.190, Ente Urbano, are 1.90;. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di terreno al Foglio 17; Part.856, semin. irrig., cl. U, are 0.29 RD € 0,35 RA € 0,12;. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di terreno al Foglio 17; Part.839, uliveto, cl. 1, are 0.89 RD € 0,67 RA € 0,57;. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di terreno al Foglio 17; Part.863, corte, are 0.50. piena proprietà per una quota pari a 1/2 di terreno al Foglio 17; Part.90, Ente Urbano, are 0.04;. PREZZO BASE Euro 20.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/10/2021 ore 17:00 presso studio del curatore in Messina, Piazza Immacolata di Marmo n. 4. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

