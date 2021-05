RGF 30/2020. In Messina (ME), via dei Mille 243 – Lotto UNICO: ufficio posto al piano quarto di un fabbricato a sei elevazioni f.t. con copertura piana. L’immobile si presenta in ottimo stato e si compone di quattro vani (destinati ad ufficio, sala riunioni e archivio), un ingresso, due bagni, un ripostiglio e un disimpegno. PREZZO BASE Euro 251.000,00. Offerta minima Euro 251.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 20/07/2021 ore 09:00 presso studio Piazza Immacolata di Marmo 4. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avvocato Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)