RGF 24/2022. In Malvagna (ME), Via Nuova 48 – Lotto UNICO: Intero complesso aziendale “Farmacia Lidia Montalto” con sede in Malvagna, Via Nuova 48, a sua volta composto da: i) il diritto di esercizio della Farmacia; ii) l’azienda commerciale connessa a tale diritto di esercizio, il tutto con il relativo avviamento, il diritto alla denominazione, alla ditta ed alla insegna, con il consenso alla volturazione di tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni, abilitazioni, nullaosta, permessi ed altri atti di consenso comunque denominati, per la vendita dei prodotti complementari e per ogni altra attività attualmente svolta dalla Farmacia; iii) mobilio, le attrezzature, i misuratori fiscali, i computer, i beni mobili e le dotazioni di legge esistenti nella Farmacia, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano; iv) le giacenze di magazzino che verranno calcolate solo in esito all’aggiudicazione nell’imminenza della stipula del Contratto Definitivo. PREZZO BASE Euro 204.000,00. Offerta minima Euro 204.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/03/2023 ore 09:00 presso studio in Messina, Piazza Immacolata di Marmo 4 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(9)