RGF 21/2006. In Roccalumera (ME), Via Umberto I n.330 – Lotto 1: Bottega al piano terra e seminterrato composto da un vano negozio, bagno e antibagno, vano scala e deposito a piano seminterrato. Sviluppa una superficie lorda di circa mq.91. PREZZO BASE Euro 86.800,00. Offerta minima Euro 65.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 28/03/2022 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina Via Cesare Battisti n.229. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare La Torre Francesca 0906783616, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

