RGE 98/2018. In Messina (ME), contrada Runci S.S. 114, quartiere villaggio Santa Margherita – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al primo piano (seconda elevazione f.t.) costituito da due unità immobiliari materialmente unificate tra loro da una porta interna; si estende per una sup. commerciale complessiva di mq 113,10. E’ compresa la proprietà di un posto macchina esterno della sup. commerciale di circa mq 1,25, nell’are adibita a parcheggio condominiale. PREZZO BASE Euro 79.800,00. Offerta minima Euro 59.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 27/09/2022 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 3382304044, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)