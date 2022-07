RGE 98/2014. In Messina (ME), via Poeta 23 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento posto al 2° piano composto da ingresso di mq 1,35, pranzo-soggiorno di mq 19,70, due stanze da letto rispettivamente di mq 7,80 e di mq 14,10, un bagno di mq 3,90 con una superficie complessiva lorda di mq 59,30 oltre la pertinenza esclusiva esterna costituita dal balcone di mq 5,80. PREZZO BASE Euro 20.910,00. Offerta minima Euro 15.682,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 11/10/2022 ore 12:00 presso ALPEF in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

