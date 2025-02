RGE 92/2023. In Messina (ME), Via Girolamo Savonarola 9 – Lotto UNICO: appartamento al piano secondo della superficie commerciale di mq 167,00. PREZZO BASE Euro 160.000,00. Offerta minima Euro 120.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/04/2025 ore 10:15 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Ferraro Fabio 090718330, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

