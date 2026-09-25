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RGE 91/2015 – ME916641

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MESSINA (ME)VILLAGGIO SAN MICHELE, C.DA PISCIOTTO, STRADA COMUNALE SAN MICHELE – PORTELLA CASTANEA SNCTERRENO di mq. catastali 353, con insistente fabbricato in corso di costruzione e allo stato rustico, a tre el.f.t. oltre seminterrati e sottotetto, non catastato. E’ esclusa l’intera porzione di area al 2° p. sem., corrispondente alla riserva d’area dell’atto di Vendita con riserva d’area ed appalto in Notar F. Arrigo Rep. n. 129.128 del 21.11.2007. Con sentenza 1928/18 del 6.6.18 il Trib. Messina ha condannato all’arretramento del fabbricato. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche del fabbricato e sulla destinazione urbanistica del terreno nella perizia e nell’avviso integrale di vendita cui si fa esclusivo riferimento. Prezzo base Euro 17.023,80. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 12.767,85. Vendita senza incanto 17/11/26 ore 12:00 Luogo: Via Peculio Frumentario 31 – Messina G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Armando Maccarone tel. 090/6413247 – 347/7327334 – armando.maccarone@alice.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Rif. RGE 91/2015 ME91664

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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