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RGE 28/2025

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RGE 28/2025. In Messina (ME), Via Luigi Capuana 45 – Lotto UNICO: Palazzina, ad un solo livello con un unico appartamento per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. L’appartamento destinato a civile abitazione è al piano terreno. Presente un piccolo locale di sgombero seminterrato con accesso dal cortile interno recintato. Su parte della copertura a terrazzo è presente un sottotetto non abitabile. Composizione dei locali: ingresso-corridoio, n.4 camere, cucina, n. 2 bagni, un cortile pavimentato ed un deposito seminterrato. PREZZO BASE Euro 43.500,00. Offerta minima Euro 32.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/12/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Di Renzo Maria 3403862913, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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