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RGE 81/2025

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RGE 81/2025. In Messina (ME), Via Legname (ex strada Militare), frazione contrada Cicirello, quartiere San Filippo Inferiore (o Superiore) – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento della superficie commerciale di 131,00 mq. PREZZO BASE Euro 51.103,12. Offerta minima Euro 38.327,34. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/11/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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