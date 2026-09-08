RGE 42/2003. In Messina (ME), via Andria is. 397 8 – Lotto 1: Appartamento a P.5, sc. A, int. 30, composto da salone, cucina, un vano, w.c. e corridoio – disimpegno, di mq. coperti lordi 135,00 circa, oltre balconi; di fatto unito con il lotto 4 la cui divisione va ripristinata. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 129.906,78. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Via Andria is.397 8 – Lotto 3: Appartamento a P. T. (di fatto parzialmente interrato), composto da ingresso, un vano, altro vano con zona cucina e w.c., di complessivi mq. lordi 61,00 circa. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe E. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 45.630,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Andria is. 397 8 – Lotto 4: Appartamento a P. 5, interno 31, composto da ingresso, tre vani, corridoio, cucina, due bagni e ripostiglio, oltre balconi, di complessivi mq. lordi 149,00 circa; di fatto unito con il lotto 1 la cui divisione va ripristinata. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 154.575,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2026 ore 10:00 presso studio del notaio delegato in Via Della Munizione n. 3, Messina. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

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