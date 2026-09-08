Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 42/2003

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 42/2003. In Messina (ME), via Andria is. 397 8 – Lotto 1: Appartamento a P.5, sc. A, int. 30, composto da salone, cucina, un vano, w.c. e corridoio – disimpegno, di mq. coperti lordi 135,00 circa, oltre balconi; di fatto unito con il lotto 4 la cui divisione va ripristinata. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 129.906,78. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Via Andria is.397 8 – Lotto 3: Appartamento a P. T. (di fatto parzialmente interrato), composto da ingresso, un vano, altro vano con zona cucina e w.c., di complessivi mq. lordi 61,00 circa. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe E. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 45.630,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Andria is. 397 8 – Lotto 4: Appartamento a P. 5, interno 31, composto da ingresso, tre vani, corridoio, cucina, due bagni e ripostiglio, oltre balconi, di complessivi mq. lordi 149,00 circa; di fatto unito con il lotto 1 la cui divisione va ripristinata. Occupato da terzi. PREZZO BASE Euro 154.575,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2026 ore 10:00 presso studio del notaio delegato in Via Della Munizione n. 3, Messina. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

(2)

Potrebbe interessarti

martedì, 8 Settembre 2026

RGE 81/2025

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 81/2025. In Messina (ME), Via Legname (ex strada Militare), frazione contrada Cicirello, quartiere San Filippo Inferiore (o Superiore) -…

martedì, 8 Settembre 2026

RGE 56/2025

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 56/2025. In Messina (ME), Via San Cosimo 23 - Lotto UNICO: piena proprietà dell’immobile piano 1, della superficie commerciale…

mercoledì, 5 Agosto 2026

RGE 113/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande, Faro Superiore - Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di…

mercoledì, 5 Agosto 2026

RGE 150/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 150/2024. In Messina (ME), Via 41 C, rione Valle degli Angeli - Lotto UNICO: piena proprietà per la quota…

mercoledì, 5 Agosto 2026

RGE 261/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 261/2024. In Messina (ME), Via Saverio Parisi (ex Via Vecchia San Luigi), Case I.A.C.P. - Pal. G int. 2…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 6/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 6/2023. In Furci Siculo (ME), Contrada Grotte - Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 113/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2023. In Messina (ME), Strada Statale 114 km. 10,800, villaggio Santa Margherita 114 - Lotto 1: Piena proprietà di…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 115/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 115/2024. In Gaggi (ME), Via Umberto I 123-125 - Lotto 1: Appartamento per civile abitazione, posto al terzo piano…

error: Contenuto protetto.