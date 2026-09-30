“Si torna a volare”: dal 2 al 4 ottobre il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2026

Presentata questa mattina al Comune di Messina l’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro 2026. L’evento è co-organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro e dal Comune di Messina.

L’anteprima del Festival si è già svolta domenica 27 settembre sul lungomare di Santa Margherita dove i protagonisti sono stati i più piccoli, con aquiloni didattici, laboratori creativi e il volo degli aquiloni statici, trascorrendo una mattinata all’insegna della fantasia. Il Festival a Capo Peloro è in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, mettendo in collegamento ideale le due zone periferiche della città tramite l’aquilone.

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, quindi, l’appuntamento si sposterà a Capo Peloro, dove tre giornate di eventi, attività, laboratori e voli di aquiloni animeranno uno degli scenari più suggestivi della città, per un appuntamento che coniuga creatività, partecipazione, inclusione e valorizzazione del territorio.

Un evento nel cuore dei messinesi

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato come il Festival sia un’iniziativa sposata dal Comune con grande partecipazione. «Il Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro è un appuntamento che si rinnova anche quest’anno e che colorerà non solo il cielo ma anche la spiaggia di Capo Peloro. Il 2, il 3 e il 4 Ottobre saranno giornate importanti da ricordare e da vivere tutti insieme» – ha sottolineato.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha evidenziato che il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro è un evento molto amato da tutti: «siamo all’ottava edizione che ci vede protagonisti insieme alla Pro Loco. L’evento è entrato nel cuore di Messina in uno spazio che prima era occupato da un eco mostro. Questi spazi oggi sono fruibili grazie a degli interventi e a chi si è dedicato al recupero di questi borghi con iniziative di questo tipo che coinvolgono tutti».

Il Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro è un evento consolidato e fra i più attesi della città di Messina. A tal proposito, Mauro Platania, presidente della Pro Loco Capo Peloro ha dichiarato: «per noi la manifestazione rispecchia i valori della nostra associazione. Si tratta di un evento che parla di inclusione e sostenibilità. Inoltre, quest’anno, abbiamo il doppio degli aquilonisti rispetto agli anni precedenti. Questo elemento ci rende molto orgogliosi anche perchè gli aquilonisti potranno ammirare le bellezze della nostra città e il suo patrimonio».

Il programma del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2026

Tra le novità di quest’anno, il main sponsor, che per l’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro sarà il Gruppo Caronte & Tourist.

Piera Calderone, in rappresentanza del Gruppo, ha affermato: «quando la Pro Loco ci ha proposto il progetto, ci siamo sentiti subito coinvolti emotivamente. Abbiamo deciso di essere il main sponsor della manifestazione perchè parliamo la stessa lingua e condividiamo gli stessi valori. Siamo orgogliosi e fieri di iniziare insieme questo percorso».

Il direttore artistico dell’evento, Nello Cutugno, è poi entrato nel vivo della tre giorni: «vogliamo che il Festival sia un abbraccio alla comunità. Un abbraccio in cui possiamo sentirci parte di qualcosa. Venerdì mattina faremo fare un giro per la città agli aquilonisti che vengono dal Regno Unito, dal Belgio, dalla Francia e persino dal Brasile. Non abbiamo mai avuto tanti aquilonisti in città e l’intento è quello di portare avanti il concetto di bellezza e unità attraverso il vento. Abbiamo circa 150 persone coinvolte fra volontari e aquilonisti. L’ambizione è che il Festival lasci qualcosa in termini di attenzione e cura del territorio».

Tutto il programma dell’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di Capo Peloro verrà condiviso su tutti i canali social dell’associazione. Dalle ore 15:00 di venerdì pomeriggio inizieranno a volare gli aquiloni. Sabato mattina, intorno alle 11:00, ci sarà la tradizionale parata lungo via Fortino.

Anche quest’anno si confermano presenti la via delle poesie, il Giardino di Eolo, l’pertura del Museo Macho con le sale immersive, il giro sui pony. Sabato sera ci sarà lo spettacolo del fuoco e il volo notturno degli aquiloni che culminerà con una festa al lido La Punta. Domenica il gran finale con una live band alle ore 18:00.

Ulteriore novità di quest’anno è il coinvolgimento della parrocchia di Torre Faro che per la prima volta organizzerà una visita guidata nelle terrazze.

Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2025, non resta che aspettare il 2 ottobre per rivivere la meraviglia degli aquiloni sul cielo di Capo Peloro.

(5)