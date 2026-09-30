Messina. L’Orso raggiunge il 47° posto nella classifica di Pizza Maxima 2026

L’Orso di Messina raggiunge il 47° posto nella classifica di Pizza Maxima 2026, migliorando nettamente il 58° posto conquistato nella precedente edizione dei Pizza Awards. Un risultato che consolida la presenza dell’insegna messinese ai vertici della pizza italiana e che quest’anno si accompagna a un prestigioso secondo posto nazionale per la Miglior Carta dei Cocktail.

Ma il risultato che racconta forse meglio l’identità del progetto arriva da una delle categorie dei Premi Speciali: L’Orso è secondo in tutta Italia per la Miglior Carta dei Cocktail. Un riconoscimento particolarmente significativo per una realtà che negli anni ha scelto di andare oltre il concetto tradizionale di pizzeria, costruendo un’esperienza gastronomica nella quale pizza, cucina, territorio, servizio e miscelazione dialogano tra loro.

«Questo risultato ci rende particolarmente orgogliosi – commenta il pizzaiolo Matteo La Spada – perché racconta entrambe le direzioni nelle quali abbiamo scelto di investire. Il 47° posto nella classifica nazionale ci dice che il lavoro quotidiano sugli impasti, sulle materie prime e sulla nostra identità continua a essere riconosciuto a livello nazionale; il secondo posto per la carta dei cocktail ci conferma che anche la parte beverage può diventare un elemento distintivo del progetto. Ancor di più questi risultati sono per noi importanti perché le 150 pizzerie italiane presenti in Pizza Maxima sono nominate e votate da circa 200 giornalisti italiani del food. Non si tratta quindi del giudizio di una singola guida o di una singola testata, ma del risultato dello sguardo complessivo di una grande rappresentanza della stampa italiana specializzata nel settore».

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