Palumbo completa il ripristino della barcaporta GP30: l’arsenale militare di Messina può tornare a utilizzare il bacino

Palumbo Shipyards, presso il proprio cantiere navale di Messina, ha completato i lavori di ripristino della funzionalità della barcaporta GP30 dell’Arsenale Militare di Messina, nell’ambito della procedura indetta dall’Agenzia Industrie Difesa (AID). Concluso in circa 60 giorni un importante intervento di riqualificazione, con la sostituzione di oltre 40 tonnellate di acciaio. Il risultato restituisce all’Arsenale la piena operatività del bacino e valorizza la sinergia tra competenze pubbliche e industriali presenti a Messina.

La conclusione dell’intervento consente all’Arsenale Militare di Messina di tornare a utilizzare il proprio bacino, restituendo piena operatività a un’infrastruttura strategica per le attività di manutenzione e supporto delle Unità navali della Marina. I lavori, completati in circa 60 giorni, hanno richiesto un intervento particolarmente significativo sotto il profilo tecnico. Sono state sostituite oltre 40 tonnellate di acciaio, oltre a valvole, tubazioni e altri componenti essenziali, con importanti attività di carpenteria, impiantistica e trattamento delle superfici finalizzate al completo recupero della funzionalità della barcaporta.

La complessità dell’intervento ha richiesto competenze specialistiche, capacità organizzative e professionalità qualificate, consentendo di portare a termine in tempi contenuti un’attività di particolare rilievo tecnico.

L’intervento si inserisce nel percorso industriale avviato da Palumbo a Messina nel 2006. In quasi vent’anni di attività, il Gruppo ha consolidato una presenza stabile nella città, contribuendo a mantenere e sviluppare competenze, professionalità e capacità produttive legate alla sua tradizione cantieristica. Il recupero della GP30 assume quindi un significato che va oltre il singolo intervento. La presenza a Messina dell’Arsenale e di una realtà industriale strutturata e specializzata nella cantieristica navale come Palumbo Shipyards dimostra concretamente quanto la collaborazione tra Amministrazione della Difesa e industria possa contribuire alla tutela e alla piena operatività di infrastrutture strategiche, mettendo a sistema competenze, mezzi e professionalità presenti sul territorio.

Questa esperienza conferma il valore di un confronto trasparente e costruttivo tra tutti gli attori coinvolti e di una collaborazione stabile tra industria, istituzioni e territorio. Continuità industriale, investimenti nelle competenze e collaborazione con il territorio sono gli elementi che hanno caratterizzato il percorso di Palumbo a Messina, contribuendo a generare lavoro e valore per l’economia locale e, attraverso una presenza cantieristica consolidata e attiva sui mercati nazionali e internazionali, a rafforzare il ruolo e la visibilità della città nel panorama della cantieristica navale.

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