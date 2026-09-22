Decanto: a Messina un nuovo salotto del gusto, tra vino, cucina e tempo ritrovato

C’è un nuovo indirizzo in città per chi ama il buon vino, i sapori autentici e, soprattutto, il piacere di vivere il tempo con lentezza. Ha inaugurato ieri pomeriggio a Messina, in Via Garibaldi 108, Decanto: non una semplice enoteca ma un luogo di ritrovo che nasce dal desiderio di raccontare il mondo del vino attraverso storie di viticoltori appassionati e bottiglie ricercate.

Dietro questa ambiziosa avventura c’è l’intuizione di Danny Anna, imprenditore già noto nel panorama della ristorazione messinese, che ha scelto di dare vita a questo progetto affiancato dai figli Piero e Claudio. Una gestione familiare che si traduce in una cura meticolosa per i dettagli.

Il cuore di Decanto è senza dubbio la sua cantina. Il locale, infatti, propone una selezione accurata di etichette che abbraccia le migliori produzioni vitivinicole. Dalle eccellenze del territorio siciliano, passando per le cantine italiane più apprezzate, fino ad arrivare a ricercate proposte internazionali. Ogni calice trova il suo compagno ideale nei taglieri d’autore, pensati per valorizzare le sfumature di ogni vitigno. La proposta food, però, prevede un menù ricco e vario che comprende, tra gli altri, anche il gran plateau di crudi di mare, i paccheri panati e fritti ripieni di ricotta, grana e salsiccia nostrana e l’uovo al tegamino con taleggio, lamelle di tartufo e olio al prezzemolo.

Non solo aperitivo, un’offerta per tutte le ore

Se l’aperitivo rappresenta il fiore all’occhiello di Decanto, la sua proposta, accompagna i clienti fin dalle prime ore del mattino. Si parte con la colazione che spazia dalle immancabili granite ai classici lievitati della colazione all’italiana. A metà giornata, l’offerta si amplia ulteriormente, con la gastronomia e i piatti tipici della cucina messinese e siciliana.

Al calar del sole, il locale rivela la sua anima più autentica, pronto a far vivere esperienze all’insegna del buon gusto e del relax.

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