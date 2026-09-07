Nuova settimana di controlli con Autovelox, Scout e Guardium a Messina: tutte le strade interessate

Da Giampilieri a Torre Faro, inizia una nuova settimana a Messina e arrivano i nuovi controlli con autovelox e dispositivi scout e guardium da parte della Polizia Municipale. I servizi, attivi dal 7 al 13 settembre, interesseranno le arterie cittadine maggiormente trafficate, con l’obiettivo di ridurre i rischi di incidenti e sanzionare chi non rispetta il Codice della Strada, con particolare attenzione alle norme riguardanti i limiti di velocità e la sosta. Vediamo, di seguito, tutte le strade interessate.

Controlli autovelox, scout e guardium a Messina: l’elenco delle strade interessate

Il servizio di controllo con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:

Autovelox

• S.S. 114, Giampilieri – Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;

• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;

• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;

• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;

• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;

• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;

• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;

• Via Circuito Torre Faro;

• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;

• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Scout e Guardium

• Corso Cavour

• Piazza Duomo (isola pedonale);

• Corso Garibaldi;

• Via C. Battisti;

• Viale Boccetta;

• Via Consolato del Mare;

• Via Argentieri;

• Via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia Municipale raccomanda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause che aggravano la gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

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