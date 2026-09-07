“Tāqa – Attiva l’energia”: il 13 settembre una giornata dedicata ai 25 anni del CESV Messina

Dopo il rinvio per avverse condizioni meteo di luglio, arriva Tāqa – Attiva l’energia, la giornata che celebra i 25 anni del CESV Messina nel protagonismo delle giovani generazioni e, allo stesso tempo, rappresenta una “tappa di avvicinamento” a EsserCi Festival 2026. L’appuntamento è per domenica 13 settembre, dalla mattina al Parco Urbano per le Arti di Camaro, con trasferimento serale al Centro Multiculturale Officina. L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito.

Patrocinata dal Comune di Messina, partner la Messina Social City, Tāqa nasce come esperienza co-progettata. Insieme con il CESV hanno ideato la manifestazione Arcigay Messina Makwan, CIRS Young, Consulta Studentesca Messina, Crescendo Incubatore, Gam – Gruppo Astrofili Messinesi, Letteraemme, Libera – Presidio di Messina, Messina Ciclabile, Associazione Mosaico, Officina del Sole, Normanno, Puli-AMO Messina, Talita Kum, Associazione Maria Regina e Associazione Mari e Monti, TeaLtro, The Messineser, UDU – Unione degli Universitari Messina, UniVersoMe.

Mettendo in connessione luoghi, racconti, persone, memorie e prospettive, Tāqa vuole essere l’occasione per convogliare l’energia condivisa in un manifesto del volontariato giovane da offrire alla città. Ma anche lasciare un segno, fisico e tangibile: un’inedita opera di street art attraversabile, firmata dagli artisti NessuNettuno e Andrea Sposari nell’anfiteatro del Parco Urbano per le Arti di Camaro. Un dono per celebrare i 25 anni del Centro servizi per il volontariato di Messina.

«Tāqa vuole raccontare una continuità viva tra generazioni che, in epoche diverse, hanno scelto di esserci per il bene comune. Giovani di ieri e giovani di oggi – sottolinea il CESV – esperienze associative, gruppi informali, artisti, educatori, volontari, realtà sociali e culturali. Perché la gioventù nel Messinese non è mai mancata, ha cambiato forma, linguaggio, priorità, ma ha continuato a rappresentare una presenza viva e necessaria».

Tāqa – Attiva l’energia – Il programma

Per tutta la durata della manifestazione, Tāqa vedrà “in scena” l’arte, il pensiero e il dialogo come messaggio per l’intera comunità. La street art, appunto, ma anche la mostra di poster art “Ri-generazioni Civiche: artistə per la pace, il lavoro, il pianeta, la cittadinanza”, realizzata insieme alla LUdE – Libera Università dell’Educare. E ancora: Michela De Domenico, Carmelo Chillè e Magda De Benedetto di Officina del Sole saranno a Tāqa per disegnare dal vivo durante l’intera manifestazione.

Il programma della giornata si snoda per tappe. Si comincia la mattina alle 10:30 con l’apertura dei punti informativi e gazebo presidiati da CESV, PUA e dalle associazioni Officina del Sole, Puli-AMO Messina (che proporrà un laboratorio di riciclo e realizzazione ventagli), progetto “DesTEENazione – Desideri in azione” del Comune di Messina e UniVersoMe, il portale online di informazione e comunicazione multimediale gestito da una redazione di studenti dell’Università di Messina, che racconterà in tempo reale la manifestazione.

Alle 11:00 si entra nel vivo con la Living Library di Crescendo Incubatore: le persone diventano “libri viventi” e raccontano in prima persona le proprie esperienze di vita, attraverso esperienze di migrazione, lavoro, mare e vita quotidiana, per incontrare l’altro senza filtri e scoprire quanto il dialogo possa abbattere paure e pregiudizi.

Alle 12:00 tocca al corso di arti marziali e autodifesa di CIRS Young. In contemporanea, il workshop “Comunicare” ideato da Normanno in collaborazione con LetteraEmme per capire come nasce una comunicazione efficace.

Dalle 13:00 alle 15:00 pausa pranzo all’insegna del networking e del gusto nell’area food allestita con le proposte di Macelleria Lombardo 1830.

Dalle ore 15:00 alle 17:00, doppio appuntamento con “Posterini”, laboratorio di Fanzine ideato e curato da The Messineser, e Tāqa Quiz, sfida interattiva con Kahoot sui temi della cittadinanza, dei diritti e della sostenibilità, con gadget messi in palio da Puli-AMO Messina Messina, UDU, Arcigay Messina Makwan, Fiab Messina Ciclabile, Libera Presidio di Messina.

Alle 17:00 tocca all’arte, con la presentazione a cura della giornalista Laura Lipari del progetto di street art promosso dal CESV in collaborazione con LetteraEmme e dell’opera realizzata grazie al generoso impegno e cuore di NessuNettuno e Andrea Sposari.

Dalle 17:15 alle 18:30 è il momento del talk “Imprenditoria Giovanile e Terzo Settore” a cura della Consulta Giovanile, un dialogo dedicato a chi immagina il proprio futuro per raccontare il Terzo Settore come luogo di innovazione, lavoro e opportunità per le nuove generazioni.

Alle ore 20:00 ci si trasferisce al Centro Multiculturale Officina per la seconda parte di Tāqa e il laboratorio performativo “OHMMIODDIO!” proposto da TeaLtro.

Alle 20:30 la giornalista Gisella Cicciò intervista il presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Messina Santi Mondello e il direttore Rosario Ceraolo per fare il punto sui 25 anni del Cesv.

Alle 20:40 si volta pagina con “7 voci in 7 minuti”, sette testimonianze, sette esperienze e sette modi diversi di prendersi cura della comunità raccontati da Christian Mangano (Puli-AMO Messina), Mariella Mazza (Rivivere a Colori Saponara e Centro antiviolenza “Una di noi”), Tiziana Tracuzzi (Libera Presidio di Messina), Andrea Nucita (Comunità di Sant’Egidio), Stefania Grasso (giovane del servizio civile), Ibrahim Coulibaly (Anymore), Tania Stellitano (Dalla parte degli Akita).

Dalle ore 21:50 in poi, per circa un’ora e mezza, con la conduzione della giornalista Alessandra Serio, si esibiranno gli artisti selezionati dal Mish Mash Festival: Aura, Marco Sindoni e Sonomole.

Per concludere, a partire dalle ore 23:30, la selezione musicale di Gianluca Genovese.

Per tutta la serata sarà possibile osservare il cielo insieme al GAM – Gruppo Astrofili Messinesi e lasciarsi guidare alla scoperta delle stelle.

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