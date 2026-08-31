Il Mercatino dei Libri Usati: a Messina dall’1 al 3 settembre a piazza Unione Europea

Tornano a Messina le giornate dedicate allo scambio e al riuso dei libri scolastici. Dall’1 al 3 settembre, piazza Unione Europea si trasformerà in una grande libreria a cielo aperto in occasione del Mercatino dei Libri Usati, promosso dall’Amministrazione comunale di Messina, per il tramite degli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, in sinergia con la Consulta provinciale degli studenti. L’iniziativa è stata confermata anche per il 2026 attraverso la delibera di Giunta comunale n. 546 del 27 agosto 2026, avente ad oggetto proprio la quinta edizione del Mercatino dei Libri Usati. Il provvedimento dà impulso all’organizzazione dell’appuntamento e conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle esigenze degli studenti e delle famiglie, soprattutto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Il Mercatino si svolgerà nelle giornate dell’1, 2 e 3 settembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, a piazza Unione Europea.

L’area sarà organizzata con apposite postazioni dedicate agli istituti scolastici cittadini, nelle quali gli studenti potranno mettere a disposizione i propri libri di testo non più utilizzati e trovare, attraverso lo scambio, i volumi necessari per il nuovo anno scolastico. Un’occasione concreta per favorire il riuso dei libri scolastici e contribuire a contenere i costi sostenuti dalle famiglie per l’acquisto dei testi. Al tempo stesso, il Mercatino vuole essere uno spazio di incontro, socialità e partecipazione, nel quale ragazze e ragazzi possano essere protagonisti di un’esperienza di condivisione e collaborazione. Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche dell’Amministrazione comunale a sostegno del diritto allo studio e della partecipazione giovanile, promuovendo una modalità semplice e diretta per affrontare una delle spese che, ogni anno, incidono maggiormente sul bilancio delle famiglie in occasione dell’avvio dell’anno scolastico. Il riuso dei libri consente inoltre di dare nuova vita a testi ancora pienamente utilizzabili, limitando gli sprechi e contribuendo a una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. In questo senso, il Mercatino coniuga risparmio, sostenibilità e solidarietà, trasformando lo scambio dei libri in un’opportunità di relazione e di comunità.

“Confermare anche nel 2026 il Mercatino dei Libri Usati significa dare continuità a un’iniziativa che mette al centro gli studenti e le loro famiglie – sottolinea il sindaco di Messina, Federico Basile –. La delibera adottata dalla Giunta rappresenta un ulteriore passo per sostenere e rendere concreta un’attività che favorisce il riuso, contribuisce a ridurre i costi legati alla scuola e rafforza il senso di comunità. Vogliamo che i giovani siano protagonisti delle iniziative che li riguardano e che gli spazi della città diventino sempre più luoghi di partecipazione, confronto e condivisione”.

L’Amministrazione comunale invita gli studenti degli istituti scolastici cittadini a partecipare all’iniziativa, contribuendo a far circolare i propri libri e a trasformare il momento dello scambio in un’opportunità di incontro e collaborazione.

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