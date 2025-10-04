Il cielo di Messina si colora: al via il Festival degli aquiloni di Capo Peloro – FOTO e PROGRAMMA

Si alza il vento sullo Stretto di Messina e prende il via il Festival degli aquiloni 2025 di Capo Peloro. Un weekend di festa all’insegna dell’arte, del divertimento e della musica, con laboratori e mostre, workshop e momenti dedicati ai più piccoli. L’evento, giunto alla settima edizione e organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro ,con la compartecipazione del Comune di Messina, ha preso il via ieri, venerdì 3 ottobre, e animerà il villaggio di Torre Faro fino a domenica 5 ottobre con un programma tutto da scoprire.

A raccontarci le novità di questa settima edizione, il presidente della Pro Loco Capo Peloro, Mauro Platania: «Il festival quest’anno diventa internazionale con delegazioni provenienti dal Belgio, da Malta, dalla Francia e dalla Germania. Ci saranno, poi, artisti di spessore nazionale come Antonello Arena, lo street artist Demetrio Di Grado e altre novità che vi sveleremo pian piano». Dopo i numeri della scorsa edizione, che, sottolinea il presidente, ha visto oltre 9mila visitatori raggiungere la spiaggia La Punta di Capo Peloro nell’arco delle tre giornate, gli organizzatori si aspettano un successo ancora maggiore: «Ci aspettiamo ancora più gente. Anche per i contenuti musicali, artistici e artigianali che abbiamo voluto inserire collateralmente al volo degli aquiloni. L’abbiamo reso un evento a 360 gradi per tutta la famiglia, un momento di inclusione sociale».

Ma in questa settima edizione l’obiettivo del festival è anche un altro, lanciare un messaggio di pace: «A pochi giorni dall’inizio del Festival – ha spiegato Mauro Platania – abbiamo modificato le locandine aggiungendo una coda arcobaleno agli aquiloni per simboleggiare un messaggio di pace e di unione in questo momento storico in cui ce n’è veramente bisogno».

A dare il via all’edizione 2025 del Festival degli aquiloni di Capo Peloro, quindi, la premiazione degli alunni dell’Istituto Evemero di Ganzirri, alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, e di rappresentanti dell’ACR Messina e di Caffè Barbera. I piccoli studenti sono infatti gli artefici del Giardino di Eolo, nato come un piccolo spazio e diventato oggi una “via degli artisti”, che è possibile ammirare lungo la strada che dall’area ex Sea Flight porta alla Fondazione Horcynus Orca e al Macho.

Gli aquiloni si stagliano sullo Stretto di Messina: FOTO

Festival degli aquiloni di Capo Peloro 2025: il programma

Tantissimi, quindi, gli eventi in programma questo weekend per l’edizione 2025 del Festival degli aquiloni di Capo Peloro. Dopo la giornata di apertura, che ha visto alzarsi in volo i primi aquiloni, l’avvio degli eventi al Macho e dei primi laboratori, si entra nel vivo con l’ormai tradizionale sfilata inaugurale con protagonista la banda G. Verdi, che si esibirà lungo le vie di Torre Faro, da piazza Chiesa a piazza Lanternino, sabato 4 ottobre a partire dalle ore 11.00.

Tra gli appuntamenti in calendario si segnalano: la live di street art con Demetrio Di Grado, la mostra e live painting di Mara Spoto nel cortile del Museo Macho, la presentazione del Birrificio Messina e, naturalmente, il volo notturno degli aquiloni, previsto per sabato alle ore 20. Anche quest’anno, infine, via Fortino diventa via della poesia, con le parole selezionate da Carteggi letterari.

Di seguito il programma completo:

Sabato 4 ottobre 2025

dalle ore 9.00 alle ore 11.00: live di Street Art con Demetrio Di Grado;

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: esibizioni degli aquilonisti;

dalle ore 10.00 alle ore 20.00: PRO-Market a Piazza Lanternino;

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: LAB. aquiloni e vendita all’Arena di Capo Peloro

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: LAB. Quilling – Oasi Gestam a piazza Lanternino;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Museo MACHO – Sala Immersiva alla Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10:30 alle ore 18:30: Mostra + live painting di Mara Spoto nel Cortile del Museo MACHO;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Showroom di Processi Grafici e accoglienza turistica a cura dell’I.I.S. Antonello, al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Showroom – Simulazione di Navigazione – I.I.S. A.M. Jaci – Caio Duilio al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Mostra dei Nodi Marinari con Natalino Arena al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Mostra Antonello Arena

alle ore 11.00: Sfilata inaugurale con la banda G. Verdi;

dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Artisti da Strada – slargo via Torre, via Fortino e l’area ex Sea Flight;

dalle ore 11.00 alle ore 13.00: LAB. Origami – Oasi Gestam a piazza Lanternino

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 – Workshop di collage analogico con Demetrio Di Grado al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 16.00 alle pre 19.00 – Kids&Us – LAB. aquiloni in lingua inglese presso lo stand Pro Loco nell’arena di Capo Peloro;

dalle ore 16.00 alle ore 18.00: I cantastorie di ARB nello slargo della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 16.00 alle ore 18.00: spettacolo di ventriloquia all’arena di Capo Peloro;

dalle ore 17.00 alle ore 18.00: i Circobaleno e Los Taralli a piazza Lanternino;

dalle ore 17.00 alle ore 19.00: LAB. Il giardino delle parole – Oasi Gestam a piazza Lanternino;

dalle ore 15.30 alle ore 17.00: LIVE DJ Set Dario Costa a piazza Lanternino;

dalle ore 17.00 alle ore 18.00: Live music band I Muretti a piazza Lanternino;

dalle ore 18.15 alle ore 18.30: Presentazione Birrificio Messina a piazza Lanternino;

dalle ore 18:45 alle ore 20.00: proiezione del documentario “Terre D’Amare” a piazza Lanternino

dalle ore 20.00 alle ore 21.30: volo notturno.

Domenica 5 ottobre 2025

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: esibizioni degli aquilonisti;

dalle ore 10.00 alle ore 20.00: PRO-Market a piazza Lanternino;

dalle ore 10.00 alle ore 17.30: LAB. aquiloni e vendita all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Gioco dell’Oca del Cuore all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: LAB aquiloncini – ACTO Sicilia | Ospedale Cannizzaro presso lo Stand ProLoco all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 10.00 alle ore 19.00: LAB. Quilling – Oasi Gestam a piazza Lanternino;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: sala immersiva del Museo MACHO alla Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 18.30: Mostra + Live Painting di Mara Spoto nel cortile del Museo Macho;

dalle ore 10.30 alle ore 18.00: I cantastorie, Ass. ARB nello slargo della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Showroom di Processi Grafici e Accoglienza Turistica – I.I.S. Antonello al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Showroom – Simulazione di Navigazione – I.I.S. A.M. Jaci – Caio Duilio al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Mostra dei Nodi Marinari con Natalino Arena al primo piano della Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 10.30 alle ore 19.00: Mostra Antonello Arena;

dalle ore 11.00 alle ore 12.00: Los Taralli Artisti di strada all’Arena Capo Peloro;

dalle ore 11.00 alle ore 13.00: LAB. Girandole – Stand Pro Loco – Arena Capo Peloro.

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00: LAB. Aquiloni KIDS&US allo stand Pro Loco nell’Arena Capo Peloro

dalle ore 16.30 alle ore 17.00: Teatrino KAMISHIBAI e LAB. Pozioni Magiche alla Fondazione Horcynus Orca;

dalle ore 17.00 alle ore 18.00: I Circobaleno a piazza Lanternino;

dalle ore 17.00 alle ore 19.00: LAB. Il giardino delle parole – Oasi Gestam a piazza Lanternino;

dalle ore 18.00 alle ore 20.00: LIVE MUSIC – Route 66 band a piazza Lanternino.

alle ore 20.00: Festa.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per restare aggiornati sull’evento si consiglia di consultare la pagina social della Pro Loco Capo Peloro.

