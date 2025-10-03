Normanno

festival degli aquiloni di capo peloro 2022

Il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025 si tinge di giallo e rosso con l’ACR Messina

Tutto pronto per la settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Da oggi pomeriggio a domenica 5 ottobre 2025 l’area compresa tra la spiaggia libera sotto il Pilone e l’Arena Capo Peloro farà da palcoscenico a cielo aperto per uno degli eventi più attesti a Messina. Tra aquiloni, laboratori e attività per famiglie, l’evento promette di regalare tre giorni di spensieratezza e divertimento, da trascorrere con il naso all’insù.

All’inaugurazione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025 è previsto anche un momento speciale. Alle 15:30, insieme a 200 bambini, il Mister dell’ACR Messina e il difensore Daniele Trasciani faranno volare in alto gli aquiloni della Pace e della Bianco Scudata, lanciando un messaggio di pace e ottimismo per il futuro. Un gesto che unisce i più piccoli, la comunità e i colori della squadra giallorossa.

La settima edizione della manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro in compartecipazione con il Comune di Messina.

Festival degli Aquiloni: il programma di venerdì 3 ottobre

15.00 / 19.00 Apertura Festival e Aquiloni in volo
15.00 / 20.00 PRO-Market –
15.00 / 19.00 LAB. Aquiloni e Vendita –
15.00 / 19.00 LAB. Quilling – Oasi Gestam –
15.30 / 20.00 Museo MACHO – Sala Immersiva –
16.00 Premiazione Scuole per Giardino di Eolo –
16.00 / 18.00 I cantastorie di ARB – (1° turno 16:00 – 2° turno 17:00)
17.00 / 19.00 LAB. ORIGAMI – –
17:30 VERNISSAGE Mostra – Antonello Arena –
20.00 / Fine della prima giornata.

 

