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RGE 73/2025 – ME916054

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MESSINA (ME)VIA SERRO – VILL. SPARTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 7) QUOTA INDIVISA DI 1/2 (50%) DI VILLA , piano terra e primo, censita in Catasto dei Fabbricati del Comune di Messina al Foglio 1, Particella 1447, Sub.1, Zona Censuaria 2, Cat. A/7, classe 7, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 140 mq, Rendita Catastale Euro 227,24 (dati che nell’atto di pignoramento corrispondono al Foglio 1 Particella 65); – MAGAZZINO/LOCALE DEPOSITO, posto al piano seminterrato, censito in Catasto dei fabbricati del Comune di Messina al Foglio 1, Particella 1447, Sub.2, Zona Censuaria 2, Cat. C/2, classe 2, consistenza 70 mq, superficie catastale 87 mq, rendita catastale Euro 108,46 (dati che nell’atto di pignoramento corrispondono al Foglio 1 Particella 65); – TERRENO, censito in Catasto dei Terreni del Comune di Messina al Foglio 1, Particella 1448, Classe Semin. Arbor. 3, superficie 3926 mq, Reddito dominicale Euro 16,22, Reddito Agrario Euro 7,10 (dati che nell’atto di pignoramento corrispondono al Foglio 1 Particella 66). Prezzo base Euro 78.567,64. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 58.925,73. Apertura buste 18/11/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Salvatore Arlotta tel. 0902932021 – 3473482759. Rif. RGE 73/2025 ME916054 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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