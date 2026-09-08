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RGE 56/2025

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RGE 56/2025. In Messina (ME), Via San Cosimo 23 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’immobile piano 1, della superficie commerciale di 54 mq, situato al primo piano (2^ el. f.t.), costituito da: vano soggiorno ingresso con zona cottura, vano WC e stanza da letto, balcone, di sufficienti dimensioni, oggetto di concessione edilizia. L’immobile si presenta in scarso stato di manutenzione. PREZZO BASE Euro 27.000,00. Offerta minima Euro 20.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/11/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Morfino Maria 3283572652, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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