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RGE 35/2021 – ME916602

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MESSINA (ME)VILLAGGIO FARO SUPERIORE, C.DA ROVETTA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ABITAZIONE UNIFAMILIARE, con area scoperta di circa mq. 260, oltre portico in c.a. di circa mq. 50 coperti e tettoia di mq.15,85 chiusa con volume non autorizzato. L’abitazione a P. T è composta da ampio soggiorno, due vani letto, piccolo disimpegno, cucina, due bagni, di complessivi mq. coperti 129 circa. A P. 1S risultano due locali, l’uno ad uso appartamento di mq. 104 circa ed uno ad uso ufficio di mq. 101 circa; a P S2 parcheggio interrato di mq. 159 circa con adiacente area scoperta di mq. 169 circa. Situazione catastale non corrispondente allo stato di fatto. Dall’APE allegato alla C.T.U. appartamento in classe F. Trascritto il 2.7.2013 ai nn. 16745/13099 decreto omologazione separazione consensuale non opponibile al creditore procedente Prezzo base Euro 148.742,64. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 111.556,98. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA il 24/11/26 ore 10:15 PRESSO STUDIO DELEGATO IN MESSINA, VIA CAVALIERI DELLA STELLA N. 7, nonché in via telematica tramite www.spazioaste.it Per info: 090344892 Proc. es. 35/21 R.E. Trib. Me G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.itwww.astalegale.net – www.normanno.com Rif. RGE 35/2021 ME916602 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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