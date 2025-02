RGE 90/2016. In Messina (ME), Via Palermo 407 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra di un edificio ad una elevazione fuori terra oltre terrazzo. L’immobile è dotato di un terrazzo, posto al piano primo (2° elev.ne fuori terra), in cui è presente un grande ripostiglio. Superficie commerciale di 191,60 mq. PREZZO BASE Euro 64.546,88. Offerta minima Euro 48.410,16. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 16/04/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina Via Oratorio della Pace n.32. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

