MESSINA (ME) – FRAZIONE SANTA LUCIA – COMPLESSO SEI STELLE, VIA COMUNALE, 77 – QUOTA COMPLESSIVA DI 1000/1000 FORMATA (AI FINI DELLA VENDITA ALL’INTERO) DA DUE QUOTE DI L/2 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 119,00 mq, sito al secondo piano in ottimo stato di manutenzione e conservazione. Prezzo base Euro 75.930,21. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 56.947,66. Vendita senza incanto 18/10/22 ore 16:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Maria Barbara Amodeo tel. 3488109663. Rif. RGE 85/2017 ME802030

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

