RGE 73/2013. In Pagliara (ME), Pagliara – Rocchenere, C.da Carrubbara – Lotto 4: Intera piena proprietà di terreno, dell’estensione catastale di Ha 4.03.23, compresa quella occupata da una vasca, non inventariata, e da un piccolo fabbricato rurale non catastato insistente sulla part. 162 e da un deposito e quota di 1/3 indiviso del terreno, nel suo intero, di are 20.10; i terreni sono incolti ed abbandonati. Descrizione dettagliata, servitù, notizie urbanistiche nell’avviso integrale di vendita e nella perizia cui si fa riferimento. PREZZO BASE Euro 151.065,00. In Pagliara (ME), Fraz. Rocchenere, Via Piccolo Torrente Pagliara – Lotto 6: Terreni e fabbricato in corso di costruzione (Corpo B di progetto), facenti parte di piano di lottizzazione. Il fabbricato si compone di P. interrato, al rustico, privo di intonaco e pavimentazione, e di P. T., sempre al rustico, privo di murature perimetrali. Il terreno è esteso complessivamente mq. 3.150 circa; le particelle 1173, 1175 e 1177 nel progetto di piano di lottizzazione sono rispettivamente destinate ad area parcheggio e verde pubblico, ad allargamento strada e ad opere di urbanizzazione secondaria. Piano interrato, giusta autorizzazione del G.E., concesso dalla custodia in comodato a terzi. Notizie urbanistiche e sulla destinazione urbanistica nella perizia in atti e nell’avviso integrale di vendita. PREZZO BASE Euro 170.403,75 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 16.10.2024 alle ore 15.45 Luogo: via Nino Bixio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini

