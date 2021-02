RGE 7/2016. In Roccalumera (ME), via Umberto I – Lotto UNICO: Piano cantinato. fabbricato a tre elevazioni f.t. L’immobile nell’insieme sviluppa una superficie lorda di circa 514 mq. PREZZO BASE Euro 480.000,00. Offerta minima Euro 360.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita sincrona mista 12/05/2021 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Lombardia n. 12, is. 53 int. 1 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.fallcoaste.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Aloi Carmelo 0902926758, per info e visita immobile.

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

