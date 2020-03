ALI’ TERME (ME) – VICO IV, SN – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di mq.75,25 su due livelli composto da primo piano (seconda elevazione fuori terra) consistente in vano soggiorno con angolo cottura, n° 2 vani letto, ripostiglio, WC e terrazza a livello con vista laterale su lungomare; secondo piano (terza terra, lastrico solare di pertinenza (accessibile da scalinata in ferro dalla terrazza a livello del piano primo) confinante a nordovest e sudest con ditte terze. All’appartamento al primo piano si accede a mezzo una scala con sbarco su portoncino di ingresso prospettante su vico IV. Prezzo base Euro 64.125,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 48.093,75. Vendita senza incanto 15/05/20 ore 10:30. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Gaetano Picciolo tel. 090671043. Rif. RGE 68/2017 ME685628

